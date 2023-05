Bursa Transfer BRI Liga 1: PSIS Semarang Datangkan Gian Zola

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PSIS Semarang kembali memperlihatkan aktivitasnya di bursa transfer pemain jelang BRI Liga 1 2023/24. Manajemen Mahesa Jenar pada Minggu, 21 Mei, mengumumkan telah mendatangkan lagi amunisi baru, yakni Gian Zola Nasruloh Nugraha.

Pada BRI Liga 1 2022/2023 lalu, pemain berusia 24 tahun itu tercatat sebagai pemain Arema FC. Dan Sebelumnya, dia juga sempat berkostum tim asal Jawa Timur lainnya yakni Persela Lamongan.

“Alhamdulillah hari ini kami umumkan Gian Zola sebagai pemain baru PSIS untuk musim depan. Zola kami datangkan agar lini tengah PSIS memiliki persaingan ketat untuk mendapatkan tempat utama. Pengalaman Zola selama ini saya yakin mampu membuat lini tengah PSIS lebih berwarna dan bervariasi,” kata CEO PSIS, Yoyok Sukawi, Minggu.

Dia berharap, kakak dari pemain timnas Indonesia U-22 Beckham Putra Nugrarah itu dapat cepat beradaptasi dan tentunya dapat membawa PSIS berprestasi.

Profil sosok Gian Zola sendiri tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Selain cukup banyak pengalaman di level klub, dia juga punya jam terbang di timnas Indonesia.

Zola sempat mencicipi gelar juara Piala AFF U-23 pada tahun 2019 lalu dan ia telah memiliki 19 caps timnas baik dari kelompok U-22 hingga level senior.

Musim lalu, saat memperkuat Arema FC, Zola tampil dalam 25 laga dan mencetak satu gol dan satu assist. Gol Zola di Arema FC pada pekan ke-31 juga menjadi best goal of the week karena dicetak dari jarak cukup jauh.

Di tim PSIS, Zola dikontrak selama satu musim plus satu musim opsi perpanjangan. Walaupun sudah diumumkan, Zola baru akan ke Semarang pada 31 Mei mendatang dan melaksanakan latihan 1 Juni karena masalah administrasi.

