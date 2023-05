Hasil dan Klasemen Piala Dunia U-20 2023: Argentina dan AS Juara Grup, Ekuador dan Uzbekistan Lolos

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Sabtu dinihari, 27 Mei, menampilkan empat laga dari Grup A dan B. Timnas Argentina dan Amerika Serikat memastikan diri menjadi juara grup, sedangkan Ekuador dan Uzbekistan lolos ke babak 16 besar.

Dalam pertandingan Grup A, Argentina menang 5-0 atas Selandia Baru di Stadion San Juan del Bicentennial, San Juan, Amerika Serikat. Mereka menyapu bersih tiga kemenangan di fase grup.

Gol-gol Argentina dalam laga ini dicetak oleh Ignacio Maestro Puch (14), Gino Infantino (17), Luka Romero (35), Brian Aguirre (50), dan Alejo Veliz (87).

Di grup sama, Uzbekistan menang 2-0 atas Guatemala. Kemenangan tersebut dipastikan oleh brace Shakhzod Nematjonov (9 dan 20).

Dua hasil ini menempatkan Argentina menjadi juara Grup A. Tim Tango mengumpulkan nilai 9 dari 3 laga.

Baca Juga: PDIP Targetkan Ganjar Pranowo Raih 50 Persen Suara di Jawa Barat pada Pilpres 2024

Uzbekistan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Mereka mengemas nilai 4, unggul selisih gol dari Selandia Baru yang masih berpeluang lolos sebagai satu dari empat runner-up terbaik (dari 6 grup).

Sementara itu, dari Grup B, Amerika Serikat juga menyapu bersih kemenangan. Mereka meraih kemenangan ketiganya dengan mengalahkan Slovakia 2-0. Di grup sama, Ekuador berpesta gol dan menang 9-0 atas Fiji.

AS lolos sebagai juara grup. Ekuador (6 poin) melaju dengan dengan status runner up. Slovakia (3 poin) masih mungkin lolos sebagai runner-up terbaik, meski peluangnya sangat kecil.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Piala Dunia U-20 2023

Hasil Sabtu dinihari, 27 Mei 2023:

Ekuador vs Fiji 9-0

Slovakia vs Amerika Serikat 0-2

Selandia Baru vs Argentina 0-5

Uzbekistan vs Guatemala 2-0.

Jadwal Minggu dinihari, 28 Mei 2023:

01:00 Brasil vs Nigeria

01:00 Republik Dominika vs Italia

04:00 Jepang vs Israel

04:00 Kolombia vs Senegal.

Klasemen Piala Dunia U-20 2023



Pilihan Editor: Jadwal Bola Malam Ini: Penentuan Gelar Juara Liga Jerman dan Liga Prancis