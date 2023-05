Prediksi Sevilla vs AS Roma di Final Liga Europa: Jadwal, Berita Terkini, H2H, dan Perkiraan Formasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Sevilla vs AS Roma akan tersaji pada babak final Liga Europa di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, pada Kamis, 1 Juni 2023 pukul 02.00 WIB. Pertandingan ini mempertemukan Sevilla, juara enam kali kompetisi kasta kedua klub Eropa, menghadapi AS Roma asuhan Jose Mourinho yang punya rekor tak terkalahkan dalam lima final kompetisi kontinental.

Sevilla dan AS Roma gagal di kompetisi domestik, tetapi keduanya tampil apik di Liga Europa. Sevilla melaju ke final setelah meraih kemenangan atas Juventus untuk ketujuh kalinya.

Los Rojiblancos telah memenangkan kompetisi pada enam kesempatan sebelumnya. Kesuksesan pertama datang pada tahun 2006, ketika kapten Jesus Navas memainkan perannya dalam mengangkat trofi pada usia 20 tahun. Saat itu, Sevilla mengalahkan Middlesbrough.

Kemenangan terbaru datang tiga tahun lalu. Sevilla sekarang menjadi tim paling sukses dalam sejarah turnamen dan berusaha mengakhiri musim 2022-23 dengan satu trofi tersisa.

Menyingkirkan Manchester United dan Juventus dalam perjalanan ke final, kesuksesan Sevilla di babak semifinal membuat mereka meraih kemenangan ke-25 dari 28 pertandingan Liga Europa di Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Namun, Sevilla kini harus membuktikan taji di tempat netral melawan klub yang terkenal sangat keras kepala.

Seperti AS Roma, klub asal Andalusia telah mengalami musim domestik yang sulit. Mereka melakukan perjalanan ke Puskas Arena di bawah pelatih ketiga musim ini, Basque Jose Luis Mendilibar. Berkat pengaruhnya, Sevilla telah mengatasi ancaman degradasi di La Liga.

Performa mereka akhirnya meningkat sejak akhir Maret. Sevilla hanya kalah dua kali pada periode Mendilibar sebagai pelatih kepala pada laga terakhir Divisi Primera. Namun, Los Rojiblancos hanya berjarak satu kemenangan lagi dari mengklaim gelar kontinental ketujuh Liga Europa.

Ketika Mendilibar, yang akan berpartisipasi dalam final kompetisi Eropa pertamanya, mengharapkan keberuntungan, Jose Mourinho telah meraih lima trofi utama UEFA hingga saat ini. Jika Roma sukses, Mourinho akan menjadi manajer paling berprestasi dalam sejarah panjang kompetisi Eropa.

Mourinho bisa menyisihkan maestro asal Italia Giovanni Trapattoni sebagai pelatih tersukses di UEFA. Setelah membantu Giallorossi mengangkat trofi Liga Konferensi Eropa perdana musim lalu, dia juga akan menjadi yang pertama pelatih untuk memenangkan Liga Europa dengan tiga klub berbeda. Ia pernah menjadi juara bersama FC Porto (2003) dan Manchester United (2017).

Tim asal Italia itu lolos dari babak penyisihan grup sebelum mengalahkan Red Bull Salzburg, Real Sociedad, Feyenoord dan Bayer Leverkusen untuk melaju ke final Liga Europa. Mourinho hanya perlu bermain dengan sederhana. Kemenangan atas Bayern Leverkusen datang berkat satu gol yang dicetak oleh pemain muda Roman Edoardo Bove di Stadio Olimpico. Pada leg kedua, Mourinho cukup parkir bus.

Duduk di urutan keenam di Serie A dengan satu pertandingan tersisa, Roma bisa finis di urutan kelima setelah kalah 2-1 dari Fiorentina akhir pekan lalu. Faktanya, beberapa orang menuduh Giallorossi melakukan rotasi pemain besar-besaran yang berakibat tiga kekalahan dan empat hasil imbang di Serie A. Jadi, taruhan Mourinho sangat tinggi pekan ini.

Pemenang Liga Europa, tentu saja, mendapatkan akses langsung ke babak grup Liga Champions 2023-24. Mourinho tampaknya telah bertaruh pada segala sesuatu yang baik di Puskas Arena. Reputansinya pun kini menjadi taruhan.

Telah menjadi kiper Sevilla sejak Jose Luis Mendilibar tiba di Andalusia, Yassine Bounou akan menggantikan Marko Dmitrovic di bawah mistar gawang. Tim asal Spanyol itu melakukan beberapa perubahan usai dikalahkan oleh Real Madrid pada hari Sabtu.

Joan Jordan dan Suso telah mengatasi cedera untuk kembali bersaing merebut posisi di tim utama. Baik Tanguy Nianzou maupun Marcao tetap diragukan tampil, sementara Marcos Acuna mendapatkan hukuman skorsing. Namun, Mendilibar masih memiliki banyak alternatif.

Menjadi kapten tim sekaligus bek kanan dalam formasi 4-2-3-1, Jesus Navas akan berusia 37 tahun dan 191 hari pada laga final nanti. Ia menjadi pemain tertua yang menjadi starter di final Piala UEFA atau Liga Europa sejak David Weir yang berusia 38 tahun melakukannya untuk Rangers pada 2008.

