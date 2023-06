Bursa Transfer: Kim Min Jae Resmi Tinggalkan Napoli, Gabung ke Bayern Munchen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bek juara Liga Italia 2022-2023, SSC Napoli, Kim Min Jae, dikabarkan telah bersepakat untuk bergabung dengan juara Liga Jerman, Bayern Munchen. Jurnalis spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, mengabarkan bahwa pemain asal Korea Selatan itu telah mencapai kesepakatan verbal untuk menandatangi kontrak lima tahun sampai 2028 dengan The Bavarian.

“Bayern telah mencapai kesepakatan verbal total dengan Kim Min-jae secara pribadi, kontrak lima tahun siap, here we go,” tulis Fabrizio melalui Twitter, Kamis, 29 Juni 2023.

Jurnalis asal Italia itu juga mengabarkan Bayern kini tinggal menebus klausul pelepasan pemain andalan Luciano Spalletti di lini belakang Partenopei dalam meraih scudetto musim lalu tersebut yang dikabarkan sebesar 50 juta euro.

“Kim telah menerima proposal kontrak seperti yang dikonfirmasi oleh sumber klub. Kontrak berlaku hingga 2028. Langkah selanjutnya ke Bayern adalah membayar klausul rilis,” kata Fabrizio.

Setahun membela Napoli setelah didatangkan dari klub asal Turki Fenerbahce dengan biaya 18,05 juta euro pada Juli 2022, Kim Min-jae telah tampil 45 kali di semua ajang. Berdasarkan data Transfermarkt, ia tampil dalam 35 pertandingan di Serie A, sembilan pertandingan di Liga Champions, dan satu laga di Coppa Italia.

Satu tahun bersama tim yang bermarkas di Stadion Diego Armando Maradona itu, pesepak bola berusia 26 tahun tersebut mencetak dua gol dan dua assist. Penampilan apiknya musim lalu membuatnya menjadi pemain nomor empat Napoli dengan menit terbanyak (3.878’), di bawah Stanislav Lobotkan (4.042’), Alex Meret (4.080’), dan Giovanni Di Lorenzo (4.147’).