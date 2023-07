Hasil Liga 1 2023-2024 Pekan Pertama: Persis Solo vs Persebaya Surabaya Berakhir dengan Skor 2-3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persis Solo vs Persebaya Surabaya hadir pada pekan pertama Liga 1 2023-2024 di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 1 Juli 2023. Persebaya menang dengan skor 3-2.

Pada babak pertama, Persis unggul dalam penguasaan bola, mencapai 54 persen. Mereka juga memiliki lebih banyak tembakan terarah ke gawang lawan ketimbang Persebaya (4 berbanding 2).

Namun, Persebaya justru mampu unggul lebih dahulu. Mereka meraih gol lewat penalti Burno Moreira pada menit ke-29.

Pada babak kedua Persis membalas dan berbalik unggul lewat gol Moussa Sidibe pada menit ke-60 dan Ramadhan Sananta dua menit kemudian.

Persebaya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2, lagi-lagi lewat gol Bruno. Pemain asal Brasil itu menjebol gawang Persis pada menit ke-64.

Tim berjulukan Bajul Ijo itu kemudian mampu kembali unggul. Kali ini, pemain Persis Muhammad Faqih Maulana mencetak gol bunuh diri menit ke-84. Skor 2-3 bertahan hingga akhir pertandingan.

Secara total, Persis unggul dalam penguasaan bola (57 persen) dan tembakan terarah ke gawang lawan (7 berbanding 5). Namun, untuk urusan gol, Persebaya lebih produktif. Mereka mengulang kemenangan pekan lalu, saat menekuk Persis 4-3 dalam laga uji coba.

Dalam Liga 1 pekan kedua, Persis akan menyambangi markas PSS Sleman, Jumat, 7 Juli. Sedangkan Persebaya akan menjamu Barito Putera sehari kemudian.

Hasil Sebelumnya: Bali United vs PSS Sleman Skor 0-1

Tim tuan rumah Bali United takluk 0-1 saat menjamu PSS Sleman di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali. Gol kemenangan PSS Sleman disumbangkan gelandang Ricky Cawor pada menit ke-46.

Laga pembuka Liga 1 Indonesia musim 2023/2024 di Stadion Dipta disaksikan sebanyak 3.450 penonton yang tetap antusias menyaksikan pertandingan meski hujan deras mengguyur wilayah Gianyar, Bali.

Jadwal Selanjutnya:

Pada Minggu, 2 Juli 2023, akan hadir tiga pertandingan Liga 1 pekan kertama. Ketiganya adalah:

15.00 Dewa United Vs Arema FC (Vidio)

15.00 Persib Vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19.00 Barito Putera Vs Persita (Vidio).

