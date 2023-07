Rekap Hasil Liga 1: RANS Nusantara FC dan Madura United Menang, Persikabo 1973 vs Persija Jakarta Imbang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan putaran kedua Liga 1 2023-2024 sudah dimainkan semuanya. Tiga laga digelar pada Minggu, 9 Juli 2023, yakni Madura United vs Persik Kediri, Persikabo 1973 vs Persija Jakarta, dan Bhayangkara FC vs RANS Nusantara FC.

Berikut rekap hasil tiga laga yang dimainkan pada hari ini.

Madura United vs Persik Kediri 3-2

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada Minggu sore, mulai 15.00 WIB, berlangsung sengit. Persik dua kali unggul sebelum tim tuan rumah mencetak gol ketiga yang menjadi penentu kemenangan.

Persik mencepat gol cepat pada menit keempat melalui Renan Silva yang berhasil menyelesaikan umpan dari Flavio Silva. Gol ini dibalas pada 20 menit kemudian. Lulinha membobol gawang Persik melalui sundulan kepala dari bola umpan silang yang dikirim Francisco Rivera dari sayap kiri.

Tak sampai satu menit kemudian, Persik mencetak gol keduanya sehingga mereka kembali unggul berkat gol Rohit Chand yang meneruskan bola sepakan Yohanes Pahabol.

Madura United kembali menyamakan kedudukan. Pada menit ke-34, Hugo Gomes berhasil membuat gol melalui tendangan bebas. Bola sepakannya berhasil melintasi pagar hidup barisan pemain Persik.

Empat menit berselang, tim tuan rumah yang sebelumnya tertinggal dua kali, berbalik unggul. Rivera mencetak gol ketiga Madura United pada menit ke-38, memanfaatkan assist dari Junior Brandao.

Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Meski kedua tim memiliki peluang mencetak gol, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kiper Satria Tama bermain apik di laga ini. Dia melakukan sejumlah aksi penyelamatan dari tembakan pemain Madura United.

Hasil ini membuat Madura United kini berada di peringkat keenam klasemen sementara Liga 1 dengan 4 poin. Sementara, Persik Kediri di urutan ke-14 dengan satu poin.

Berikutnya, hasil Persikabo 1973 vs Persija Jakarta dan Bhayangkara FC vs RANS Nusantara FC.