Erik ten Hag Copot Harry Maguire dari Jabatan Kapten Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Harry Maguire mengatakan dia telah dicopot sebagai kapten Manchester United oleh manajer Erik ten Hag. Pemain 30 tahun itu tidak mendapatkan banyak waktu bermain di bawah pelatih asal Belanda tersebut. Dia hanya membuat 16 penampilan di Liga Premier musim lalu, hanya delapan di antaranya sebagai starter.

"Setelah berdiskusi dengan manajer hari ini, dia memberi tahu saya bahwa dia mengganti kapten. Dia menjelaskan alasannya kepada saya dan sementara saya secara pribadi sangat kecewa, saya akan terus memberikan yang terbaik setiap kali saya mengenakan seragam itu," kata Maguire dalam unggahan di Twitter pada Ahad, 16 Juli 2023.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1