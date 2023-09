Jadwal Babak 16 Besar Asian Games 2023: Timnas U-24 Indonesia Hadapi Uzbekistan Kamis Sore 28 September

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan sepak bola babak penyisihan grup Asian Games 2023 sudah tuntas digelar. Babak 16 besar akan berlangsung pada 27 dan 28 September.

Pada Senin, 25 September 2023, ada dua pertandingan yang berlangsung. Keduanya sama-sama melibatkan tim yang sudah lolos dan hanya berebut posisi juara grup.

Baca Juga: Menengok Aksi Nyimas Bunga Cinta di Arena Skateboard Asian Games 2023

Di Grup C, Uzbekistan mengalahkan Hong Kong dengan skor 2-1. Uzbekistan menjadi juara grup dan akan menghadapi Timnas U-24 Indonesia di babak 16 besar. Hong Kong akan melawna Palestina.

Palestina menjadi runner-up Grup D setelah kalah 0-1 dari Jepang pada Selasa malam. Sebagai juara grup, Jepang akan menghadapi Myanmar.

Jadwal Babak 16 Besar Asian Games 2023

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rabu, 27 September 2023

15:30 ran vs Thailand

15:30 Korea Utara vs Bahrain

18:30 Cina vs Qatar

18:30 Hong Kong vs Palestine

18:30 Korea Selatan vs Kirgizstan

Kamis, 28 September 2023

15:30 Uzbekistan vs Indonesia

18:30 India vs Arab Saudi

18:30 Jepang vs Myanmar.

Bila berhasil melewati babak 16 besar, Timnas U-24 Indonesia akan menghadapi pemenang laga Jepang vs Myanmar.

Pilihan Editor: Kenapa Timnas U-24 Indonesia Datangkan Ramadhan Sananta untuk Babak 16 Besar Asian Games?