3 Berita Terkini Sepak Bola Asian Games 2023: Rekap Hasil Pertandingan, Taktik Khusus, Ramadhan Sananta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-24 Indonesia akan melakoni partai 16 besar Asian Games 2023 melawan Uzbekistan pada Kamis, 28 September 2023. Pertandingan akan berlangsung di Shangcheng Sports Centre Stadium, mulai 15.30 WIB dengan disiarkan langsung oleh RCTI.

Indonesia akan mendapatkan amunisi baru untuk laga nanti. Penyerang Ramadhan Sananta yang semula tak dilepas klubnya, Persis Solo, akhirnya diizinkan bergabung. Ia sudah tiba di China dan sudah menjalani latihan bersama tim.

Tempo merangkum berita terkini cabang olahraga sepak bola Asian Games 2023. Berikut ringkasannya.

1. Indra Sjafri Siapkan Taktik Khusus

Pelatih Indra Sjafri telah menyiapkan taktik khusus agar bisa meredam permainan lawan Uzbekistan. Ia mengaku sudah memantau kekuatan tim lawan dan memastikan para pemain sudah siap tampil di babak 16 besar,

“Kami sudah cek semua pemain dalam keadaan siap, dan hari ini kami sudah menyiapkan game plan dari hasil laporan tim analis tentang kualitas pemain dari Uzbekistan,” ujar Indra usai memimpin latihan tim melalui keterangan resmi PSSI pada Selasa, 26 September.

Penyerang Ramadhan Sananta sudah ikut bergabung dalam latihan di lapangan Hangzhou Chen Jinglun Sports School-Southeast, Hangzhou, China, Selasa, 26 September 2023. Timnas U-24 harus pindah kota dari Jinhua, Cina, di mana mereka menjalani pertandingan babak penyisihan Grup F. “Mudah-mudahan kami bisa memberikan yang terbaik, mohon doa,” ujar Indra menambahkan.

2. Ramadhan Sananta Isi Kekosongan Striker

Pemain Timnas U-24 Rahmat Irianto menilai kehadiran Ramadhan Sananta bisa menambah kekuatan Skuad Garuda untuk pertandingan antara Indonesia vs Uzbekistan di babak 16 besar Asian Games 2023. Ia, bahkan, menyebut kehadiran striker Persis Solo itu bisa mengisi kekosongan di lini depan pada laga sebelumnya.

Irianto memberikan dukungan dan semangat untuk Sananta dalam beradaptasi. “Kedatangan Sananta menurut saya sangat membantu, karena kemarin kita kehilangan sosok striker, saya dan rekan-rekan yang lain tentu akan mendukungnya,” tutur pemain Persib Bandung tersebut, dikutip dari situs resmi PSSI.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Irianto akan absen dalam pertandingan timnas U-24 Indonesia vs Uzbekistan karena akumulasi kartu kuning. Irianto mendapat kartu kuning pada laga melawan Taiwan dan saat berjumpa Korea Utara di penyisihan grup.

3. Rekap Hasil Babak Perempat Final Rabu, 27 September

Iran dan Korea Utara lolos ke babak perempat final kompetisi sepak bola Asian Games 2023. Iran melaju setelah menang 2-0 atas Thailand dalam pertandingan di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, Rabu sore. Mereka tampil dominan dan menang berkat gol Amir Arsalan Motahari (menit 15) serta penalti Yasin Salmani (82).

Pada laga lain, Korea Utara menang 2-0 atas Bahrain. Mereka mendapat gol lewat Kang II Kuk-Chol (45 + 5) dan Kim Kuk-Bom (63). Korea Utara selanjut akan menanti pemenang laga Jepang vs Myanmar, Kamis malam.

Timnas U-24 Indonesia juga akan berlaga di babak 16 besar Asian Games 2023. Tim asuhan Indra Sjafri ini akan menghadapi Uzbekistan pada Kamis sore, 28 September.

Rekap Hasil dan Jadwal Babak 16 Besar Asian Games 2023



Iran U-24 vs Thailand U-24, skor 2-0

Korea Utara U-24 vs Bahrain U-24, skor 2-0

China U-24 vs Qatar U-24, skor 1-0

Hong Kong U-24 vs Palestine U-24, skor 1-0

Korea Selatan U-24 vs Kirgizstan U-24, skor 5-1

Jadwal Kamis, 28 September 2023

15:30 Uzbekistan U-24 vs Indonesia U-24

18:30 India U-24 vs Saudi Arabia U-24

18:30 Japan U-24 vs Myanmar U24.

Pilihan Editor: Klasemen Perolehan Medali Asian Games 2023 Rabu Sore 27 September: Tambah Perak dan Perunggu, Indonesia Posisi 8