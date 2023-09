Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-14: Dewa United vs Persebaya 1-1, Arema FC vs PSS Sleman 2-1, PSIS vs PSM 2-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu, 30 September 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-14. Dua laga yang tersaji pada sore hari diwarnai kartu merah.

Dewa United bermain imbang 1-1 saat menjamu Persebaya Surabaya. Hasil ini diraih ketika Persebaya harus bermain dengan 10 orang dalam sebagaian laga.

Persebaya unggul lebih dahulu lewat gol Ripal Wahyudi pada menit ke-17. Mereka kemudian kehilangan Arief Catur karena kartu merah pada menit ke-37.

Dewa United menyamakan kedudukan pada akhir babak pertama. Mereka meraih gol dari Majed Osman.

Dewa United gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun. Mereka menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 18.

Adapun Persebaya gagal menang untuk ketiga kalinya dalam lima laga terakhir. Mereka naik ke posisi kelima klasemen dengan nilai 22.

Laga Arema FC vs PSS Sleman juga berakhir 2-1. Gol Arema lewat penalti Gustavo Almeida sempat dibalas oleh gol Thales. Setelah mencetak gol, Thales mendapat kartu kuning kedua.

Setelah PSS bermain dengan 10 orang, Arema kembali unggul. Almeida membawa Arema unggul lewat gol penalti keduanya.

Arema bangkit setelah gagal menang dalam dua laga. Namun, mereka belum bisa meninggalkan zona degradasi, berada di posisi ke-16 klasemen dengan nilai 14.

Hasil ini membuat PSS Sleman gagal menang dalam lima laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 18.

Sementara itu, PSIS Semarang menang 2-1 saat menjamu PSM Makassar di Stadion Jatidiri Semarang. Mereka langsung unggul dua gol lewat Gali Freitas dan Vitinho. PSM Makassar hanya bisa menipiskan ketertinggalan lewat gol Kenzo Nambu.

Kemenangan ini langsung mengantar PSIS Semarang naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 24. PSM, yang merupakan juara bertahan tercecer di posisi ke-11 dengan nilai 18.

Dua jadwal Liga 1 lainnya masih akan hadir malam ini, yakni Persik Kediri vs Bhayangkara FC dan Persis Solo vs Persija Jakarta .

Hasil Liga 1

Dewa United vs Persebaya Surabaya 1-1

Arema FC vs PSS Sleman 2-1

PSIS Semarang vs PSM Makassar 2-1.

Jadwal Malam Ini

19.00 Persik Kediri vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

