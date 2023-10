Rekap Hasil Liga Champions Rabu Dinihari4 Oktober 2023: Manchester United dan Arsenal Kalah; Real Madrid, Bayern, Inter Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 3-4 Oktober 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kedua. Manchester United dan Arsenal kalah. Sedangkan Real Madrid, Bayern Munchen, dan Inter Milan sama-sama menang.

Manchester United takluk 2-3 saat menjamu Galatasaray, klub asal Turki, di Old Trafford. Mereka harus bermain dengan 10 orang di akhir laga karena kehilangan Casemiro yang mendapat kartu kuning kedua.

MU unggul lebih dahulu lewat gol Rasmus Hojlund pada menit ke-17. Galatasaray menyamakan kedudukan lewat gol Wilfied Zaha pada menit ke-23.

Gol kedua MU lewat Hojlund, pada menit ke-59, dianluir wasit dengan bantuan VAR karena offside. Namun, Hojlund bisa kembali mencetak dan membawa MU unggul pada menit ke-67.

Keunggulan itu tak bertahan lama. Pada menit ke-71, Galatasary menyamakan kedudukan lewat Kerem Akturkoglu. Setelah gol ini, Casemiro diusir wasit pda menit ke-77.

Galatasaray sempat membuang peluang meraih gol setelah Mauro Icardi gagal mengekseskui penalti. Namun, Icardi akhirnya menebus kesalahannya dengan gol pada menit ke-81.

Ini menjadi kakalahan kedua yang dialami MU di Grup A Liga Champions. Mereka terpuruk di dasar klasemen dengan nilai 0. Galatasary menempati posisi kedua dengan mengemas 4 poin, tertinggal 2 angka dari Bayern Munchen yang dalam laga lain menang 2-1 di markas FC Copenhagen.

Dalam pertandingan lain, Arsenal, kalah 1-2 saat berlaga di kandang Lens (Prancis). Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Gabriel Jesus, tapi kemudian kebobolan oleh gol Adrien Tomasson dan Elye Wahi.

Arsenal ada di posisi kedua klasemen Grup B dengan nilai 3. Mereka tertinggal satu angka dari Lens. Di grup sama, Sevilla dan PSV bermain 2-2.

Sementara itu, Real Madrid menang 3-2 saat berlaga di kandang Napoli. Mereka dua kali kebobolan oleh gol Leo Ostigard dan penalti Piotr Zielenski. Namun, mampu menang berkag gol Vinicus Junior, Jude Bellingham, dan gol bunuh diri Alex Meret.

Real Madrid tatap sempurna dalam dua laga dan kini mengemas 6 poin. Mereka memuncaki klasemen Grup C dengan nilai 6, unggul 3 poin dari Napoli.

Dalam pertandingan di Grup D, Inter Milan menang 1-0 saat menjamu Benfica. Kemenangan ini dipastikan oleh gol Marcus Thuram.

Inter menempat posisi kedua klasemen dengan nilai 4, kalah selisih gol dari Real Sociedad yang dalam laga lain menang 2-0 atas Salzburg. Benfica di dasar klasemen dengan nilai 0. Sedangkan Salzburg di posisi ketiga dengan nilai 3.

Hasil Liga Champions

(pekan kedua)

Selasa, 3 Oktober 2023

Union Berlin vs Braga 2-3

Salzburg vs Real Sociedad 0-2.

Rabu, 4 Oktober 2023

Inter Milan vs Benfica 1-0

PSV vs Sevilla 2-2

FC Copenhagen vs Bayern Munchen 1-2

Manchester United vs Galatasaray 2-3

Napoli vs Real Madrid 2-3

Lens vs Arsenal 2-1.