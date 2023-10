Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Minggu Dinihari 15 Oktober 2023: Italia, Denmark, dan Hungaria Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola Kualifikasi Euro 2024 pada Minggu dinihari, 15 Oktober, menampilkan rangkaian laga pekan ketujuh. Timnas Italia, Denmark, dan Hungaria menang.

Italia mengalahkan Malta dengan skor 4-0 dalam pertandingan di San Nicola, Bari. Dominico Berardi tampil apik dan memborong dua gol baut Gli Azzurri. Gol lainnya diceploskan Giacoo Bonaventura dan Davide Frattesi.

Italia meraih kemenangan ketiganya dalam lima laga. Mereka menempati posisi kedua klasemen Grup C dengan nilai 10, tertinggal 3 angka dari Inggris. Malta belum meraih poin dan dipastikan sudah tersingkir dari persaingan.

Dalam laga lain di grup sama, Ukraina mengalahkan Makedonua Utara 2-0. Ukraina memiliki nilai sama dengan Italia (10), sedangkan Makedonia Utara mengemas nilai 7.

Dalam laga lain, Denmark menang 3-1 saat menjamu Kazakhstan. Roberto Skov memborong 2 gol buat Denmark, yang dilengkapi gol Jonas Wind. Gol Kazakhstan diceploskan Yan Vorogovskly.

Denmark kini menempati posisi kedua klasemen Grup H dengan nilai 16, kalah selisih gol dari Slovenia yang mengalahkan Finlandia 3-0. Kazakhstan berada di urutan keempat dengan nilai 12, kalah selisih gol dari Finlandia.

Dari Grup G, Hungaria menang 2-1 saat menjamu Serbia. Mereka kini memeuncaki klasemen dengan nilai 13, unggul 3 poin dari Serbia di posisi kedua.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

Denmark vs Kazakstan 3-1

Hungaria vs Serbia 2-1

Italia vs Malta 4-0

Irlandia Utara vs San Marino 3-0

Ukraina vs Makedonia Utara 2-0

Bulgaria vs Lithuania 0-2

Slovenia vs Finlandia 3-0.