Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Senin Dinihari 16 Oktober: Spanyol, Skotlandia, dan Turki Lolos ke Putaran Final.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Kualifikasi Euro 2024 pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 15-16 Oktober, menampilkan rangkaian laga pekan ketujuh. Timnas Spanyol, Skotlandia, dan Turki lolos ke putaran final.

Spanyol melaju setelah menang 1-0 di markas Norwegia. Keunggulan La Furia Roja dipastikan oleh gol Gavi pada menit ke-49.

Baca Juga: Daftar 6 Tim yang Sudah Lolos ke Putaran Final Euro 2024

Erling Haaland bermain penuh buat Norwegia dalam laga ini. Namun, pemain Manchester City ini gagal memberi perbedaan buat timnya.

Kemenangan ini mengantar Spanyol memuncaki klasemen dengan nilai 15 dari 6 laga. Skotlandia, yang pekan sebelumnya dikalahkan Spanyol 2-0, berada di posisi kedua, juga dengan nilai 15 dari 6 laga. Sedangkan Norwegia menempati urutan ketiga dengan nilai 10 dari 7 laga.

Komposisi klasemen seperti ini memastikan Spanyol dan Skotlandia lolos. Mereka tak mungkin dikejar Norwegia hanya memiliki satu laga tersisa dan jaraknya dengan kedua tim di posisi dua besar tersebut sudah mencapai 5 angka.

Dalam pertandingan lain, Turki juga lolos setelah menang 4-0 saat menjamu Latvia. Gol-gol dalam laga ini dicetak Yunus Akgun, Cenk Tosun (2 gol), dan Kerem Akturkoglu.

Kemenangan ini mengokohkan posisi Turki di puncak klasemen Grup D. Mereka mengemas nilai 16 dari 7 laga, unggul 6 angka dari Wales dan Kroasia yang baru bermain 6 laga.

Dengan lolosnya ketiga tim ini, tercatat sudah ada 6 tim yang melaju ke putaran final Euro 2024. Mereka adalah Prancis, Belgia, Portugal, Spanyol, Skotlandia, dan Turki.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kualifikasi Euro 2024

(Pekan ketujuh)

Hasil Minggu, 15 Oktober 2023

Georgia vs Siprus 4-0

Republik Cek vs Kepulauan Faroe 1-0

Swiss vs Belarusia 3-3

Kosovo vs Israel (ditunda)

Norwegia vs Spanyol 0-1

Polandia vs Moldova 1-1

Rumania vs Andorra 4-0

Turki vs Latvia 4-0

Wales vs Kroasia 2-1.