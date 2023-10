Kata Harry Kane setelah Borong 2 Gol dan Bantu Timnas Inggris Kalahkan Italia dan Lolos ke Putaran Final Euro 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harry Kane mencetak dua gol saat Timnas Inggris mengalahkan Italia 3-1 dalam laga Grup C Kualifikasi Euro 2024 di Wembley, Rabu dinihari, 18 Oktober 2023. Kedua golnya membantu The Three Lions lolos ke putaran final.

Italia unggul lebih dahulu ketika Gianluca Scamacca menyambut umpan silang Giovanni di Lorenzo pada menit ke-15. Pemain itu mencetak gol pertamanya untuk tim nasional.

Inggris, yang dikalahkan Italia di final Euro 2020 di stadion yang sama, menyamakan kedudukan pada menit ke-32. Mereka mendapat penalti setelah Jude Bellingham, yang bermain luar biasa malam itu, dilanggar Di Lorenzo di kotak penalti. Harry Kane yang tampil sebagai eksekutor penalti tersebut menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.

Marcus Rashford mengubah skor menjadi 2-1 dengan penuh gaya pada menit ke-57. Ia melepaskan tembakan keras ke sudut bawah setelah Bellingham memberikan umpan kepadanya.

Kane kemudian mencetak gol keduanya malam itu pada menit ke-77. Gol itu memastikan skor jadi 3-1, juga membuat jumlah gol Kane di Wembley menjadi 24. Ia kini menjadi pencetak gol Inggris terbanyak di Wembley, satu lebih banyak dari pemenang Piala Dunia 1966 Bobby Charlton.

Kane senang bisa membantu Inggris lolos ke putaran final. "Kualifikasi tidak pernah mudah seperti yang terlihat," kata dia kepada televisi Channel Four.

"Terkadang kami hanya diharapkan untuk pergi ke turnamen besar namun kami telah melihat di masa lalu bahwa hal itu tidak semudah yang terlihat."

“Kami menghadapi grup yang sangat sulit kali ini, namun pujian untuk para pemain, beberapa hasil yang kami raih, performa kami, dan kami berhasil mencapai puncaknya di sini hari ini."

"Kami tertinggal 1-0, kami tetap tenang dan stabil, kami tahu kami punya cukup modal untuk menang dan kami berhasil."

"Ini merupakan perjalanan yang sulit dan lolos dengan dua pertandingan tersisa adalah penghargaan bagi semua orang yang terlibat,” kata striker Bayern Munchen itu.

Ini adalah pertama kalinya sejak 1949 Inggris mampu memenangi pertandingan berturut-turut melawan Italia. Mereka juga menang 2-1 di Naples pada Maret lalu.

Bagi Italia, kekalahan ini menempatkan di peringkat ketiga grup, dengan 10 poin atau tertinggal tiga angka dari Ukraina yang ada di posisi kedua dan sudah memainkan satu laga lebih banyak. Namun, mereka masih berpeluang lolos asalkan bisa mengalahkan Ukraina pada bulan depan.

Sementara itu, Inggris menjadi tim kesembilan yang lolos ke putaran final Euro 2024. Tim lain yang juga sudah melaju adalah Jerman (tuan rumah), Austria, Belgia, Prancis, Portugal, Skotlandia, Spanyol, dan Turki.

