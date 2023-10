Jadwal Liga 1 Pekan 16 Mulai Jumat 20 Oktober 2023, Ada Borneo FC vs Persib Bandung dan Bali United vs Persebaya Surabaya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 kembali bergulir mulai Jumat, 20 Oktober 2023, untuk pekan ke-16 setelah jeda kompetisi untuk FIFA Matchday. Duel Bali United vs Persebaya Surabaya dan Persikabo 1973 vs PSIS Semarang akan menjadi pertandingan pembuka.

Kedua pertandingan itu dijadwalkan mulai 15.00 WIB. Laga Bali United vs Persebaya akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Sementara, Persikabo 1973 vs PSIS Semarang di Stadion Wibawa Mukti.

Di hari yang sama, pada malam hari, akan disajikan duel PSM Makassar vs Arema FC. Pertandingan ini dijadwalkan mulai 19.00 WIB di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare.

Pada Sabtu, ada tiga pertandingan yang digelar. PSS Sleman vs Persik Kediri dan Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Barito Putera, yang dimulai 15.00 WIB. Satu laga lain, Borneo FC vs Persib Bandung, dengan jadwal kick-off 19.00 WIB.

Untuk tiga pertandingan lainnya di pekan ke-16 dimainkan pada Minggu. Persita Tangerang vs Persis Solo dan Madura United vs Dewa United digelar mulai 15.00 WIB. Terakhir, laga Persija Jakarta vs RANS Nusantara akan berlangsung mulai 19.00 WIB.

Jadwal pertandingan Liga 1 pekan ke-16:

Jumat, 20 Oktober 2023

15.00 WIB

Bali United vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

Persikabo 1973 vs PSIS Semarang (Vidio)

19.00 WIB

PSM Makassar vs Arema FC (Indosiar)

Sabtu, 21 Oktober 2023

15.00 WIB

PSS Sleman vs Persik Kediri (Vidio)

Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs Barito Putera (Indosiar)

19.00 WIB

Borneo FC vs Persib Bandung (Indosiar)

Minggu, 22 Oktober 2023

15.00 WIB

Persita Tangerang vs Persis Solo (Indosiar)

Madura United vs Dewa United (Vidio)

19.00 WIB

Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC (Indosiar)

