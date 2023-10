Real Madrid Umumkan Skuad untuk Lawan Sporting Braga di Liga Champions, Tak Ada Arda Guler

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti telah mengumumkan para pemain yang akan melakukan perjalanan untuk pertandingan Liga Champions melawan Sporting Braga pada Rabu dini hari WIB, 25 Oktober 2023. Nama pemain muda Turki Arda Guler tidak masuk skuad Los Blancos untuk laga tersebut.

Setelah hasil imbang 1-1 melawan Sevilla di Liga Spanyol, Real Madrid harus berfokus pada pertandingan melawan Sporting Braga di Portugal pada hari Selasa.

Ini merupakan pertandingan ketiga babak penyisihan Grup C Liga Champions. Los Blancos membutuhkan kemenangan agar lebih percaya diri menghadapi El Clasico melawan Barcelona pada Sabtu malam WIB, 28 Oktober 2023, sekaligus membuka peluang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dalam dua pertandingan sebelumnya, Real Madrid meraih kemenangan atas Napoli dan Union Berlin.

Our squad for the match @SCBragaOficial! #UCL pic.twitter.com/1kiNt4E4VE