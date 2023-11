Jadwal Bola Rabu 1 November 2023: Persib, Arsenal, Man United, Chelsea, Liverpool, Bayern

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari WIB, 1-2 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Carabao Cup, Copa del Rey, Piala Jerman, dan Coppa Italia.

Dari Liga 1 akan hadir pertandingan Madura United vs Persib Bandung. Bentrokan dua tim tiga besar klasemen ini akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Dari ajang Carabao Cup (Piala Liga), akan tampil sejumlah tim besar Premier League, termasuk duel West Ham vs Arsenal dan Manchester United vs Newcastle. Selain itu ada laga Bournemouth vs Liverpool dan Chelsea vs Blackburn.

Copa del Rey (Piala Raja Spanyol) akan mengahdirkan aksi tim-tim La Liga melawan klub kasta bawah, termasuk Boiro vs Mallorca, Bunol vs Real Sociedad, Tardienta vs Getafe.

Jadwal Piala Jerman akan menghadirkan aksi Borussia Dortmund dan Bayern Munchen dalam pertandingan berbeda. Sedangkan Coppa Italia diisi laga Lecce vs Parma.

Jadwal Bola Selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-18)

Rabu, 1 November 2023

19:00 Madura United vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

Piala Liga Inggris atau Carabao Cup

(Babak 16 besar, live Mola TV)

Kamis, 2 November 2023

02:30 West Ham vs Arsenal

02:45 Bournemouth vs Liverpool

02:45 Chelsea vs Blackburn

02:45 Everton vs Burnley

02:45 Ipswich vs Fulham

03:15 Manchester United vs Newcastle

Copa del Rey

(Babak pertama)

Kamis, 2 November 2023

00:00 Barakaldo vs Malaga

00:00 CE Europa vs Elche

00:00 Gernika vs Unionistas

00:00 Orihuela vs Gimnastic

00:00 Terrassa vs Albacete

00:00 Tudelano vs Recreativo Huelva

00:00 Utebo FC vs Mirandes

00:00 Yeclano vs Sanluqueno

00:30 Boiro vs Mallorca

00:30 CD Bunol vs Real Sociedad

00:30 Tardienta vs Getafe

01:00 Aguilas FC vs Huesca

01:30 Andratx vs Tarazona

02:00 Manresa vs R. Oviedo

02:00 Marbella vs Ferrol

02:30 Hernan Cortes vs Betis

02:30 Rubi vs Athletic Bilbao.

Piala Jerman atau DFB Pokal

(Babak kedua)

Kamis, 2 November 2023

00:00 Dortmund vs Hoffenheim

00:00 Freiburg vs Paderborn

00:00 Holstein vs Magdeburg

00:00 Sandhausen vs Bayer Leverkusen

02:45 Hertha Berlin vs Mainz -

02:45 Nurnberg vs Hansa Rostock

02:45 Saarbrucken vs Bayern Munchen

02:45 Viktoria Koln vs Eintracht Frankfurt.

Coppa Italia

(Babak 32 besar)

Kamis, 2 November 2023

00:00 Lecce vs Parma

03:00 Udinese vs Cagliari.

