Klasemen dan Top Skor Liga 1 Pekan Ke-19 setelah Persija Jakarta Kalahkan Persikabo 4-0

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta berhasil meneruskan tren kemenangan dengan mengalahkan Persikabo 1973 4-0 pada pertandingan pekan ke-19 Liga 1 di Stadion Patriot Candrabagha, Bekasi, Kamis, 9 November 2023.

Macan Kemayoran yang pada pertandingan sebelumnya menang atas PSM Makassar, kini menduduki posisi kedelapan klasemen sementara dengan 26 poin. Sedangkan Persikabo terpuruk di posisi ke-17 dengan 14 poin, demikian catatan laman resmi Liga Indonesia.

Pesta gol Persija dimulai pada menit ke-31 saat Witan Sulaeman memecah kebuntuan. Witan menerima operan pemain Jepang Ryo Matsumura ke dalam kotak penalti, untuk kemudian mengontrolnya dan mengakhirinya dengan sepakan akurat menembus gawang Persikabo.

Gol kedua Persija baru lahir pada menit ke-57. Witan memiliki andil dari gol ini saat ia menerima operan panjang, untuk kemudian mengecoh bek Persikabo. Bola kemudian disodorkan Witan kepada Hanif Sjahbandi yang menuntaskannya dengan sepakan keras ke sudut kanan gawang.

Muhammad Ferarri seolah tidak mau tertinggal untuk mencatatkan namanya di papan skor, dengan golnya pada menit ke-65. Ferarri memberikan operan satu-dua kepada Ryo, dan melepaskan sepakan keras untuk memaksa kiper Persikabo Syahrul Trisna memungut bola dari gawang sendiri untuk ketiga kalinya.

Gol pamungkas Persija tercipta pada menit ke-77. Witan mengirimkan umpan silang yang diterima Maciej Gajos, pemain Polandia itu lantas mengirim bola pendek untuk disambut tembakan keras Syahrian Abimanyu yang kembali merobek gawang tim tamu.

Keunggulan empat gol tanpa balas bertahan sampai peluit panjang ditiup wasit Rio Permana Putra.

Dalam pertandingan lain, Kamis, Rans Nusanatara FC ditahan Bhayangkara FC 1-1. Barito Putera mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0, sedangkan PSIS Semarang memukul Persita Tangerang 4-0.

Jadwal Liga 1 pekan ke-19 akan dijeda dua hari lalu berlangsung lagi Minggu, 12 November 2023.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-19

Rabu, 8 November 2023

Persib Bandung vs Arema FC 2-2

Persik Kediri vs Madura 4-0

Persis Solo vs PSS Sleman 1-0.

Kamis, 9 November 2023

Barito Putera vs Persebaya 2-0

PSIS Semarang vs Persita 4-0

Persija Jakarta vs Persikabo 1973 4-0

RANS Nusantara FC vs Bhayangkara 1-1.

Minggu, 12 November 2023

19:00 Bali United vs Borneo FC (Vidio)

19:00 Dewa United vs PSM (Vidio).

Klasemen Liga 1

