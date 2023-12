Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan ke-22: PSS Sleman Kalahkan Rans 1-0, PSM dan Bali United Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Jumat, 8 Desember 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22, dengan hanya satu laga yang berakhir dengan kemenangan.

PSS Sleman menang 1-0 atas Rans Nusantara FC dalam laga di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Kemenangan ini dipastikan oleh gol tendangan bebas langsung Jonathan Bustos di menit ke-45+2.

PSS Sleman naik ke posisi ke-12 dengan nilai 26. Rans Nusantara FC ada di posisi kelima dengan nilai 32.

Dalam laga lain, PSM Makassar ditahan Bhayangkara FC 1-1 di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare pare. Gol PSM lewat Kanzo Nambu, dibalas gol Junior Brandao.

PSM, yang merupakan juara bertahan, menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 28. Bhayangkara FC tetap di dasar klasemen dengan nilai 12,

Sementara itu, dalam laga yang berlangsung sore hari, Bali United dan Dewa United seusai bermain imbang 1-1 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Skuad asuhan Stefano 'Teco'Cugurra tersebut sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Eber Bessa, namun Dewa United dapat menyamakan kedudukan melalui Ahmad Nufiandani.

Hasil ini membuat Bali United naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 40 poin dari 22 pertandingan. Dewa United masih tertahan di posisi 11 dengan 27 poin.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-22

Jumat, 8 Desember 2023

Dewa United vs Bali United 1-1

PSM Makassar vs Bhayangkara FC 1-1

PSS Sleman vs RANS Nusantara 1-0.

Sabtu, 9 Desember 2023

15:00 Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19:00 Arema FC vs Persis Solo (Vidio)

19:00 Borneo vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Minggu, 10 Desember 2023

15:00 Madura United vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:00 Persib Bandung vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs Persikabo 1973 (Vidio).

Klasemen Liga 1

No Klub Main Gol Poin 1 Borneo FC 21 16 45 2 Bali United FC 22 10 40 3 Persib Bandung 21 17 39 4 PSIS 20 12 37 5 Rans Nusantara 22 1 32 6 Madura United 20 3 31 7 Persik 21 6 30 8 Barito Putera 21 8 29 9 Persija Jakarta 21 5 28 10 PSM Makassar 22 3 28 11 Dewa United FC 22 -2 27 12 PSS Sleman 22 -6 26 13 Persis Solo 19 -1 24 14 Persebaya Surabaya 19 -9 23 15 Persita 21 -12 23 16 Arema 21 -16 18 17 Persikabo 1973 21 -16 15 18 Bhayangkara FC 22 -19 12

