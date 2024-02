Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-25 dan Klasemennya: Ada Persikabo 1973 vs Borneo FC dan Barito Putera vs Persib Bandung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 tengah mengalami jeda selama dua pekan untuk Pemilu 2024. Rangkaian pertandingan pekan ke-25 baru akan kembali berlangsung pada 22 Februari 2024.

Salah satu laga menarik yang akan hadir pada pekan ke-24 adalah Borneo FC yang akan berlaga di markas Persikabo 1973. Pertandingan yang akan berlangsung Kamis, 22 Februari 2024, ini akan menjadi duel tim papan atas melawan tim papan bawah.

Saat ini Borneo memuncaki klasemen dengan nilai 54 dari 24 laga. Persikabo ada di posisi ke-17, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 17. Mereka masih terpaut 9 angka dari tim zona aman.

Pada pertemuan putaran pertama, 13 Agustus 2023, Borneo berhasil mengalahkan Pesikabo dengan skor 3-2. Sedangkan pada musim lalu, kedua tim saling mengalahkan.

Laga lain yang juga akan berlangsung 22 Februari, adalah Persija Jakarta vs Madura United. Kedua tim akan sama-sama berjuang bangkit.

Persija akan baru saja kalah 1-3 di markas Borneo. Mereka kini ada di posisi kesembilan dengan nilai 9. Madura United juga gagal menang dalam tiga laga terakhirnya dan kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 36.

Laga Barito Putera vs Persib Bandung akan berlangsung sehari kemudian, 23 Februari. Kedua tim sama-sama baru bermain imbang: Barito Dewa United 2-2, sedangkan Persiba diimbangi Persis 2-2.

Persib kini menempati posisi lebih baik dari lawannya dalam klasemen sementara BRI Liga 1. Tim berjulukan Maung Bandung ini menghuni urutan ketiga klasemen dengan nilai 41, unggul 8 angka dari Berito yang ada di posisi ketujuh.

Jadwal BRI Liga 1 lain pada pekan ke-25 adalah FC Bhayangkara vs PSS Sleman, RANS Nusantara vs Arema FC, Persita vs Persebaya, PSIS Semarang vs Dewa United, Persis Solo vs Persik Kediri, dan PSM Makassar vs Bali United.

Liga 1 pekan ke-25 juga akan menampilkan persaingan menarik berebut posisi top skor. Saat ini Gustavo Almeida (Persija) menjadi yang terjam dengan koleksi 15 gol. Ia unggul satu gol dari dua pemain lain:

David da Silva (Persib) dan Junior Brandao (Bhayangkara FC).