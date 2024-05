Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-37: Arsenal Kembali ke Puncak usai Kalahkan MU, Manchester City Masih dalam Kondisi Lebih Diuntungkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal kembali naik ke puncak klasemen Liga Inggris setelah menekuk Manchester United (MU) dengan skor 1-0 pada pekan ke-37 di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu, 12 Mei 2024.

The Gunners, yang unggul berkat gol Leandro Trossard, mengemas 86 poin dari 37 pertandingan, berjarak satu poin dari Manchester City di posisi kedua.

Arsenal memiliki satu laga tersisa, sedangkan Man City punya dua. Karena itu, meski tergeser posisi kedua, The Citizens lebih diuntungkan dalam persaingan perebutan gelar juara.

Sementara itu, Manchester United masih terjebak di peringkat kedelapan klasemen sementara dengan 54 poin dan dua pertandingan lagi untuk dimainkan.

Kekalahan ini juga membuat Manchester United semakin sulit untuk mengakhiri musim di zona Eropa dengan harus mengamankan kemenangan pada dua laga tersisa, serta berharap para pesaingnya tergelincir.

Saat ini persaingan menuju kompetisi Eropa seperti Liga Europa dan Liga Conference melibatkan tiga tim yaitu Newcastle, Chelsea dan Manchester United.

Sementara itu, tiga tiket Liga Champions sudah digenggam oleh Arsenal, Manchester City dan Liverpool, sedangkan satu tiket lainnya tengah diperebutkan antara Tottenham Hotspur serta Aston Villa.

Selanjutnya akan ada beberapa pertandingan tunda tengah pekan nanti yang melibatkan beberapa tim dan akan mempengaruhi persaingan pada pekan pamungkas Liga Inggris musim ini.

Sementara sejauh ini, ada dua tim yang dipastikan terdegradasi yaitu Sheffield United dan Burnley, sedangkan satu tempat lainnya hampir mutlak dimiliki Luton Town, meski secara matematis masih memiliki peluang untuk bertahan.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-37, Vidio)

Sabtu, 11 Mei 2024

Fulham vs Manchester City 0-4

Bournemouth vs Brentford 1-2

Everton vs Sheffield United 1-0

Newcastle vs Brighton 1-1

Tottenham vs Burnley 2-1

West Ham vs Luton Town 3-1

Wolverhampton vs Crystal Palace 1-3

Nottingham Forest vs Chelsea 1-2

Minggu, 12 Mei 2024

Manchester United vs Arsenal 0-1.

Selasa, 14 Mei 2024

02:00 Aston Villa vs Liverpoool.

Klasemen Liga Inggris



