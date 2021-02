Klasemen Liga 2: Pembagian Grup 8 Besar dan Fakta Penting Lain

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 2 sudah melewati babak pertama atau atau babak penyisihan wilayah. Ada delapan tim yang sudah lolos ke babak berikutnya dan lima tim yang terdegradasi.

Simak klasemen selengkapnya:

Klasemen akhir Liga 2 Wilayah Barat

No Tim Main Gol Poin 1 Persiraja (lolos) 22 +13 42 2 Persita (lolos) 22 +19 42 3 Sriwijaya (lolos) 22 +9 40 4 PSMS (lolos) 22 +4 37 5 PSCS 22 +10 36 6 Perserang 21 +1 33 7 Cilegon United 22 −1 31 8 BaBel United 22 −4 30 9 PSPS Riau 22 −8 26 10 Persibat (degradasi) 22 −13 25 11 PSGC (degradasi) 21 −14 19 12 Persib B (degradasi) 22 −16 12

Klasemen akhir Liga 2 Wilayah Timur

No Tim Main Gol Poin 1 Persik (lolos) 20 +11 33 2 Persewar (lolos) 20 +4 31 3 Martapura (lolos) 20 0 31 4 Mitra Kukar (lolos) 20 0 30 5 Persis 20 +2 30 6 Sulut United 20 +5 29 7 Persiba 20 -2 27 8 PSIM 20 +3 27 9 PSBS 20 −7 24 10 Madura (degradasi) 20 −4 23 11 Persatu (degradasi) 20 −12 20

Berikut data dan fakta yang muncul dari babak penyisihan Wilayah Liga 2:

• Juara juara wilayah

Tim juara Wilayah Barat: Persiraja Banda Aceh.

Tim juara Wilayah Timur: Persik Kediri.

• Tim yang lolos ke babak 8 Besar

Wilayah Barat: Persiraja Banda Aceh, Persita Tangerang, Sriwijaya FC, PSMS Medan.

Wilayah Timur: Persik Kediri, Mitra Kukar, Persewar Waropen, Martapura FC.

• Tim yang terdegradasi

Dari Wilayah Barat: Persibat Batang, PSGC Ciamis, Blitar Bandung United.

Dari Wilayah Timur: Persatu Tuban, Madura FC.

• Skor-skor menonjol

Kemenangan terbesar: Persita vs PPSPS Riau 5-0, PSPS Riau vs PSGC Cimais 5-0

Gol terbanyak dalam satu laga: Persita vs Blitar Bantung United 4-4

Kemenangan tandang terbesar: Bandung United vs Perserang 0-3

Rata-rata gol per laga: 2,21 gol

• Top Skor

Sirvi Arfani (Persita): 13 gol

• Catatan kemenangan dan kekalahan yang menonjol

Tim paling banyak menang beruntun: Persiraja (6 laga)

Tim paling lama tak terkalahkan: Persis (9 laga)

Tim paling lama tak pernah menang: Blitar Bandung United (9 laga)

Paling lama kalah secara beruntun: PSGC (6 laga)

• Penonton

Terbanyak: Persis vs PSIM 2-1 (27.295 orang)

Rata-rata penonton: 3.442 orang.

• Pembagian grup babak 8 besar

Grup A: Persiraja, Persewar, Sriwijaya FC, Mitra Kukar.

Grup B: Persik, Persita, Martapura FC, PSMS Medan.

Jadwal babak delapan besar Liga 2 masih akan ditentukan kemudian. Nantinya akan ada tiga tim yang promosi ke Liga 1.