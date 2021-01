Klasemen Liga Inggris Pekan 19: Arsenal vs Newcastle 3-0, Aubameyang Cetak 2 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Inggris pekan ke-19 pada Selasa dinihari, 19 Januari 2021, menampilkan hasil: Arsenal vs Newcastle United 3-0. Pierre-Emerick Aubameyang memborong dua gol dalam laga ini.

Aubameyang membuat The Gunners unggul pada menit ke-50, dengan menyelesaikan serangan balik. Ia berlari ke arah pertahanan Newcastle dan kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang kuat ke tiang dekat.

Sepuluh menit kemudian Bukayo Saka membuat skor menjadi 2-0 dengan gol hasil umpan dari pemain muda Emile Smith Rowe. Aubameyang melengkapi kemenangan Arsenal dengan gol keduanya, meneruskan umpan Cedric Soares.

Arsenal bangkit setelah ditahan Crystal Palace 0-0 di laga sebelumnya. Tim asuhan Mikel Arteta itu masih terpuruk di posisi ke-10 dengan nilai 27.

Sedangkan Newcastle United, yang diasuh Steve Bruce, menjalani pertandingan kesembilan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Mereka ada di urutan ke-15 dengan nilai 19.

Hasil Liga inggris

(Pekan ke-19, live Mola TV)

Sabtu, 16 Januari 2021

Wolves vs West Brom 2-3

Leeds United vs Brighton 0-1

West Ham vs Burnley 1-0

Fulham vs Chelsea 0-1

Leicester vs Southampton 1-0.

Ahad, 17 Januari 2021

Sheffield United vs Tottenham 1-3

Liverpool vs Manchester United 0-0

Aston Villa vs Everton (ditunda).

Senin, 18 Januari 2021

Manchester City vs Crystal Palace 4-0.

Selasa 19 Januari 2021

Arsenal vs Newcastle United 3-0.

Klasemen Liga Inggris