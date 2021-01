Klasemen Liga Italia Pekan Ke-20: AS Roma, Napoli, dan Lazio Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Italia pekan ke-20 pada Senin dinihari WIB, 1 Februari 2021, menampilkan hasil: Napoli vs Parma 2-0, AS Roma vs Verona 3-1, Atalanta vs Lazio 1-3.

Napoli mengalahkan Parma 2-0 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Eljif Elmas pada menit ke-32 dan Matteo Politano pada menit ke-82.

Napoli menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 37 poin. Parma yang gagal menang dalam 10 pertandingan terakhir ada di posisi ke-19 dengan nilai 13.

Dalam pertandingan lain, AS Roma berhasil mengamankan kembali posisi ketiga klasemen setelah berhasil mengalahkan Verona dengan skor 3-1 di Stadion Olimpico, Roma.

Roma meraih gol lewat Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan, dan Borja Mayoral. Sedangkan gol Verona dicetak Ebrima Colley.

Roma kini mengoleksi 40 poin, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen AC Milan. Verona yang menelan kekalahan keenam tertahan di posisi kesembilan dengan 30 poin.

Dalam pertandingan lain, Lazio menang 3-1 di kandang Atalanta. Gol Lazio dicetak Adam Marusic, Joaquin Correa, dan Vedat Muriqi. Sedangkan gol Atalanta diceploskan Mario Pasalic.

Lazio kini berada di posisi keenam dengan nilai 37, unggul satu poin dari Atalanta yang ada di bawahnya.

Hasil Liga Italia

(Pekan ke-20)

Hasil Sabtu, 30 Januari 2021

Torino vs Fiorentina 1-1

Bologna vs AC Milan 1-2

Sampdoria vs Juventus 0-2

Inter Milan vs Benevento 4-0.

Ahad, 31 Januari 2021

Spezia vs Udinese 0-1

Cagliari vs Sassuolo 1-1

Crotone vs Genoa 0-3

Atalanta vs Lazio 1-3.

Senin, 01 Februari 2021

Napoli vs Parma 2-0

AS Roma vs Verona 3-1.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 AC Milan 20 18 46 2 Inter 20 26 44 3 Roma 20 11 40 4 Juventus 19 21 39 5 SSC Napoli 19 24 37 6 Lazio 20 8 37 7 Atalanta 20 19 36 8 Sassuolo 20 3 31 9 Hellas Verona 20 5 30 10 Sampdoria 20 -1 26 11 Fiorentina 20 -10 22 12 Benevento 20 -17 22 13 Udinese 20 -7 21 14 Genoa 20 -8 21 15 Bologna 20 -10 20 16 Spezia 20 -11 18 17 Torino 20 -9 15 18 Cagliari 20 -14 15 19 Parma 20 -24 13 20 Crotone 20 -24 12