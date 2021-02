Klasemen Liga Spanyol Pekan ke-22: Huesca vs Real Madrid 1-2, Sevilla Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Spanyol pekan ke-22 pada Ahad dinihari WIB, 7 Februari 2021, menghadirkan hasil: Huesca vs Real Madrid 1-2, Sevilla vs Getafe 3-0, Elche vs Villarreal 2-2, Levante vs Granada 2-2.

Real Madrid harus bersusah payah sebelum bisa meraih kemenangan 2-1 di kandang Huesca. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Javi Galan (menit 48) meski akhirnya bisa berbalik menang lewat dua gol Raphael Varane (55 dan 84).

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Real Madrid, yang di laga sebelumnya dikalahkan Levante 1-2. Mereka kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 43, tertinggal 7 poin dari Atletico Madrid yang memiliki dua laga belum dimainkan. Huesca tetap di dasar klasemen dengan nilai 16.

Dalam laga lain, Sevilla menang 3-0 saat menjamu Getafe. Mereka diuntungkan karena Getafe harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-54 karena Djene mendapat kartu merah.

Keunggulan jumlah pemain itu dimanfaatkan dengan baik. Sevilla unggul berkat gol Munir El Haddadi (67), Alejandro Gomez (87), dan Youssef En-Nesyri (89).

Dalam pertandingan lain, Elche menahan Villarreal 2-2, sedangkan Levante vs Granada juga berakhir 2-2.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Italia Terkini: Juventus Menang

Hasil dan jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sport 1)

Sabtu, 06 Februari 2021

Alaves vs Valladolid 1-0

Levante vs Granada 2-2

Huesca vs Real Madrid 1-2.

Ahad, 07 Februari 2021

Elche vs Villarreal 2-2

Sevilla vs Getafe 3-0.

Jadwal berikutnya

Ahad, 07 Februari 2021

20:00 Sociedad vs Cadiz

22:15 Ath Bilbao vs Valencia.

Senin. 08 Februari 2021

00:30 Osasuna vs Eibar

03:00 Real Betis vs Barcelona.

Selasa 09 Februari 2021

03:00 Atletico Madrid vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol