Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari: Piala FA, Coppa Italia, Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari WIB, 11 Februari 2021, menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA, Coppa Italia, Copa del Rey, dan Piala Prancis.

Inilah ringkasannya:

Piala FA: Everton, Man City, Leicester Lolos

Babak kelima Piala FA pada Kamis dinihari WIB, 11 Februari 2021, menampilkan hasil: Everton vs Tottenham Hotspur 5-4, Swansea vs Manchester City 1-3, Leicester City vs Brighton 1-0, dan Sheffield United vs Bristol 1-0.

Everton berhasil menyingkirkan Tottenham Hotspur setelah meraih kemenangan 5-4 di Goodison Park lewat laga yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu.

Pada waktu normal kedudukan bertahan 4-4. Everton mendapat gol dari Dominic Calvert-Lewin (menit 36), Richarlison (38 dan 68), serta Gylfi Sigurdsson (43/penalti). Sedangkan Tottenham meraih gol lewat Davinson Sanchez (3 dan 57), Erik Lamela (45), dan Harry Kane (83).

Pada babak tambahan waktu, Everton memastikan kemenangan lewat gol Bernard (97). Mereka melaju ke babak perempat final.

Manchester City juga berhasil lolos berkat kemenangan 3-1 dalam lawatan ke markas tim divisi dua Swansea City.

Kyle Walker, Raheem Sterling dan Gabriel Jesus masing-masing menyumbangkan satu gol bagi City, yang hanya bisa dibalas sekali oleh Swansea melalui Morgan Whittaker.

Hasil itu sekaligus menjadi kemenangan ke-15 beruntun City di semua kompetisi. Mereka menorehkan rekor baru, melampaui raihan 14 pertandingan beruntun milik Preston North End pada 1892 dan Arsenal pada 1987.

Pada pertandingan lain, Gol dramatis yang dicetak Kelechi Iheanacho membawa Leicester City lolos ke perempat final. Gol itu menjadi penentu kemenangan 1-0 atas Brighton & Hove Albion dalam pertandingan di Stadion King Power, Leicester.

Iheanacho mencetak golnya pada menit keempat injury time. Kala itu ia berdiri cukup bebas untuk menyambut sepak pojok James Maddison dengan tandukan tajam yang tak mampu diantisipasi kiper Christian Walton.

Baca Juga: 6 Rumor Bursa Transfer Terkini

Pertandingan itu diwarnai penganuliran satu gol untuk masing-masing tim pada pertengahan babak kedua, yakni dari Andi Zeqiri (Brigton) dan Cengiz Under (Leicester).

Undian babak perempat final FA akan dilakukan Jumat dinihari WIB.

Hasil Piala FA selengkapnya:

Swansea vs Manchester City 1-3

Leicester vs Brighton 1-0

Sheffield United vs Bristol 1-0

Everton vs Tottenham Hotspue 5-4.