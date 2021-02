Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-24: Ada Man City vs Spurs, Leicester vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-24. Ada dua laga besar yang akan tersaji dan sama-sama disiarkan Mola TV: Manchester City vs Tottenham Hotspur dan Leicester City vs Liverpool.

Manchester City saat ini memuncaki klasemen dengan keunggulan lima poin dari Manchestr United. Lawannya, Tottenhan, yang pernah memuncaki klasemen, kini harus berkutata di posisi kedelapan. Pertadingan kedua tim akan berlangsung Ahad dinihari.

Liverpool, yang merupakan juara bertahan, musim ini juga tampil tak maksimal. Tim asuhan Jurgen Klopp itu hanya menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 40, tertinggal tiga poin dari Leicester, calon lawannya yang ada di posisi ketiga. Laga kedua tim akan berlangsung Sabtu malam.

Pekan ini, Manchester United baru akan bermain pada Ahad malam. Mereka akan berlaga di kandang West Brom. Adapun Chelsea akan menjamu Newcastle pada Selasa dinihari.

Pekan ini ada dua pertandingan yang disiarkan Net TV, yakni Arsenal vs Leeds United dan Everton vs Fulham.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-24)

Sabtu 13 Februari 2021

19:30 Leicester City vs Liverpool (Mola TV)

22:00 Crystal Palace vs Burnley (Mola TV).

Ahad, 14 Februari 2021

00:30 Manchester City vs Tottenham Hotspur (Mola TV)

03:00 Brighton vs Aston Villa (Mola TV)

19:00 Southampton vs Wolves (Mola TV)

21:00 West Brom vs Manchester United (Mola TV)

23:30 Arsenal vs Leeds United (Net TV).

Senin 15 Februari 2021

02:00 Everton vs Fulham (Net TV).

Selasa 16 Februari 2021

01:00 West Ham vs Sheffield Utd (Mola TV)

03:00 Chelsea vs Newcastle (Mola TV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 22 29 50 2 Man United 23 19 45 3 Leicester City 23 14 43 4 Liverpool 23 15 40 5 Chelsea 23 14 39 6 West Ham 23 6 39 7 Everton 21 6 37 8 Tottenham 22 14 36 9 Aston Villa 21 12 35 10 Leeds United 22 0 32 11 Arsenal 23 4 31 12 Southampton 22 -8 29 13 Crystal Palace 23 -12 29 14 Wolves 23 -8 27 15 Brighton 23 -5 25 16 Newcastle 23 -13 25 17 Burnley 22 -15 23 18 Fulham 22 -14 15 19 West Brom 23 -36 12 20 Sheffield 23 -22 11