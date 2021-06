Hasil dan Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: Argentina vs Cile 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Argentina bermain imbang 1-1 saat menjamu Cile dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL di Santiago del Estero, Jumat pagi WIB, 4 Juni 2021.

Argentina unggul lebih dahulu, pada menit ke-24, lewat penalti Lionel Messi. Penalti itu diberikan wasit setelah Lautaro Martinez dilanggar oleh Guillermo Maripan.

Keunggulan Tim Tango sirna 12 kemudian setelah Alexis Sanchez mencetak gol buat Cile.

Cile telah memainkan pertandingan persahabatan pada bulan Maret, Argentina kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak November tahun lalu.

Kini, Argentina menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 11 dari 5 laga, tertinggal satu poin dari Brasil yang baru akan bermain melawan Ekuador, Sabtu pagi. Cile ada di posisi keenam dengan nilai 5.

Pada pertandingan lain, Uruguay hanya mampu bermain 0-0 dengan Paraguay. Sedangkan, Bolivia mengalahkan Venezuela 3-1.

Hasil dan jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL:

Bolivia vs Venezuela 3-1

Uruguay vs Paraguay 0-0

07:00 Argentina vs Cile 1-1.

09:00 Peru vs Kolombia.

Sabtu, 5 Juni 2021

07:30 Brasil vs Ekuador.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona CONMEBOL Usai laga Argentina vs Cile:

No Tim Main Gol Poin 1 Brasil 4 10 12 2 Argentina 5 4 11 3 Ekuador 4 7 9 4 Paraguay 5 1 7 5 Uruguay 5 0 7 6 Cile 5 0 5 7 Kolombia 5 -5 5 8 Bolivia 5 -5 4 9 Venezuela 5 -6 3 10 Peru 5 -6 2

Baca Juga: Ronaldo dan Donarumma Diklaim Segera Gabung PSG