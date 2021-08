Unik, Pemain Burnley Memakai Jersey Nomor 1 hingga 11 Saat Dikalahkan Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Ada yang unik dalam laga Liverpool vs Burnley dalam lanjutan Liga Inggris di Anfield, Sabtu, 21 Agustus 2021. Burnley yang tampil sebagai tim tamu menurunkan line-up pemain yang memakai nomor punggung 1 sampai dengan 11.

Langkah manajer Sean Dyche itu menjadi unik sebab seturut laman squadnumbers.com ini menjadi kali pertama tim Liga Premier Inggris melakukan demikian dalam 23 tahun.

Here is how the Clarets line-up this afternoon at Anfield, from 1 to 11

18-year old Owen Dodgson makes the bench for the first time for Sean Dyche's side, the youngster can operate at left-back and left-midfield #LIVBUR | #UTC | @SpreadexSport pic.twitter.com/QrSQ3rrwOM