Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022: Brasil Seri, Argentina Tekuk Uruguay

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin pada Senin, 11 Oktober 2021, menyajikan rangkaian pertandingan pekan ke-11. Brasil hanya bermain imbang, sedangkan Argentina menang.

Timnas Brasil akhirnya gagal mempertahankan kesempurnaannya. Mereka bermain seri untuk pertama kalinya dalam 10 laga, saat ditahan Kolombia 0-0.

Beramin mengandalkan Neymar sejak awal, tim asuhan Tite itu gagal meraih gol meski lebih dominan dalam penguasaan bola 64 persen. Mereka tetap memuncaki klasemen dengan nilai 28, unggul 6 poin dari Argentina. Kolombia di posisi kelima dengan nilai 15.

Dalam laga lain, Argentina menang 3-0 saat menjamu Uruguay. Lionel Messi menyumbang satu gol. Sedangkan gol Tim Tango lainnya diceploskan Rorigo de Paul dan Lautaro Martinez.

Timnas Argentina dominan dalam penguasaan bola (62 persen) dan peluang (10 banding 6). Hasil ini membuat Uruguay, yang diperkuat Luis Suarez sejak awal, tertahan di posisi keempat dengan nilai 16.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin

Bolivia vs Peru 1-0

Venezuela vs Ekuador 2-1

Kolombia vs Brasil 0-0

Argentina vs Uruguay 3-0

Cile vs Paraguay 2-0.

Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Latin