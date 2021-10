Klasemen Liga 2 Grup A Setelah Sriwijaya FC Kalahkan Tiga Naga 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Sriwijaya FC berhasil mengalahkan KS Tiga Naga dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga 2 Grup A di Stadion Jakabaring, Palembang, Kamis, 21 Oktober 2021.

Tim tuan rumah menang berkat gol Dedi Hartono pada menit ke-75 dan Imam Bagus Kurnia pada menit ke-85. Kedua gol itu memastikan Sriwijaya FC memenangi keempat laga awalnya.

Kini tim asuhan Nilmaizar itu memuncaki klasemen Grup A dengan nilai 12 dari 4 laga, unggul lima poin dari PSPS Riau di posisi kedua.

Tiga Naga menelan kekalahan keduanya dan belum mampu menang pada awal musim ini. Kini mereka menempati posisi kelima (kedua terbawah) dengan nilai 2.

Hasil Liga 2 Grup A pekan keempat

Sriwijaya FC vs Tiga Naga 2-0

Semen Padang vs Babel United 1-0

PSPS Riau vs PSMS Medan 1-0.

Klasemen Liga 2 Grup A

No Tim Main Gol Poin 1 Sriwijaya FC 4 7 12 2 PSPS Riau 4 0 7 3 Semen Padang 4 0 5 4 PSMS Medan 4 1 5 5 Tiga Naga 4 -4 2 6 Babel United 4 -4 1

