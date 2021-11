Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ke-7: PSG Pati FC vs PSCS Cilacap 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - PSG Pati berhasil mengalahkan PSCS Cilacap dengan skor 1-0 dalam pertandingan Liga 2 pekan ketujuh di Stadion Manahan Solo, Selasa, 9 November 2021.

PSG Pati unggul berkat gol Yudha Rizki Irawan pada menit ke-75. Kedua tim sangat minim dalam peluang untuk menciptakan gol, meskipun secara umum PSG unggul jauh dalam penguasaan bola, mencapai 61 persen.

Ini menjadi kemenangan kedua yang diraih PSG Pati Dalam 7 pertandingan. Kini tim milik Atta Halilintar itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 8.

PSCS Cilacap gagal menang untuk keempat kalinya secara beruntun, termasuk dua kali kalah. Mereka tetap di urutan kedua klasemen dengan nilai 11, tertinggal satu poin dari Persis Solo, yang baru akan bermain melawan Persijap Jepara malam ini.

Setelah ini akan berlangsung laga Martapura Dewa United vs Perserang Serang, yang akan disiarkan langsung Ochannel. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Madya Senayan, mulai 18.15 WIB.

Dewa United menjadi satu-satunya tim yang terus menang dalam enam laga awalnya di Liga 2. Mereka memuncaki klasemen Grup B dengan nilai 18, unggul tujuh poin dari RANS Cilegon FC yang baru ditahan Persekat Tegal 0-0.

Perserang baru saja bangkit dari rentetan hasil buruk dengan mengalahkan PSKC Cimahi 2-1. Kini, tim itu menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 7.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Selasa, 9 November 2021

PSG Pati FC vs PSCS Cilacap 1-0.

18:15 Martapura Dewa United vs Perserang Serang (Ochannel)

20:30 Persis Solo vs Persijap Jepara (Indosiar).

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, Klasemen Liga 2