Hasil dan Klasemen Liga 2 Pekan Ketujuh: Babel United vs PSMS Medan 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - PSMS Medan bermain imbang 1-1 dengan Babel United dalam lanjutan Liga 2 pekan ketujuh di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Kamis, 11 November 2021.

PSMS Medan unggul lebih dahulu lewat gol Titus Bonai pada menit ke-72. Pemain Papua itu mencetak gol memanfaatkan umpan Rachmad Hidayat.

Babel United mampu membalas pada menit ke-85. Mereka menjebol gawang Ayam Kinantan lewat gol Amirul Mukminin pada menit ke-85.

PSMS unggul dalam penguasaan bola (60 persen). Mereka juga memiliki peluang lebih banyak (4) ketimbang lawannya (3).

Ini menjadi hasil seri keempat yang didapat PSMS sepanjang awal musim ini, yang kedua dalam tiga laga terakhir. Mereka menempati posisi kedua klasemen Grup A dengan nilai 10, tertinggal 7 angka dari Sriwijaya FC.

Babel United tetap belum mampu meraih kemenangan. Mereka masih terpuruk di dasar klasemen (6) dengan nilai 3.

Jadwal Liga 2 pada Kamis ini akan berlanjut pada 18:15 WIB. Laga PSBS Biak vs Persiba Balikpapan akan tersaji di Stadion Batakan, Balikpapan. Sedangkan laga PSPS Riau vs Tiga Naga akan berlangsung di Kaharuddin Nasution, Riau, mulai 20:30 WIB.

Hasil Jadwal Liga 2 Kamis, 11 November 2021:

Babel United vs PSMS Medan 1-1.

18:15 PSBS Biak vs Persiba Balikpapan (Vidio)

20:30 PSPS Riau vs Tiga Naga (Vidio).

