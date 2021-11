Klasemen Liga 1 Pekan 13: Persija Jakarta vs Bali United 0-1, Spaso Jadi Pembeda

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 dalam pertandingan pekan ke-13 Liga 1 Indonesia di Stadion Manahan Solo, Kamis, 25 November 2021.

Gol tunggal Bali United dalam laga ini dicetak Ilija Spasojevic pada menit ke-26, memanfaatkan umpan Ricky Fajrin. Ini menjadi gol ke-10 yang dicetak Spaso sepanjang musim ini.

GOL! @BaliUtd. Ilija Spasojevic berhasil membobol gawang Andritany usai menerima umpan silang Ricky Fajrin PERSIJA Jakarta 0-1 Bali United FC.#BRILiga1 #BangkitBersama #DukungDariRumah pic.twitter.com/KMKM1gwURl — BRI Liga 1 (@Liga1Match) November 25, 2021

Bali United lebih mendominasi penguasaan bola, mencapai 58 persen. Mereka juga memiliki peluang lebih banyak (3 berbanding 2) dan mampu memanfaatkannya menjadi kemenangan.

Bali United, yang merupakan juara bertahan, meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Mereka naik ke posisi keempat klasemen dengan nilai 25.

Persija Jakarta gagal menjaga hasil positif setelah mengalahkan Persib Bandung di laga sebelumnya. Mereka tetap di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 18.

Pertandingan Persija Jakarta vs Bali United menutup rangkaian jadwal Liga 1 pekan ke-13. Jadwal pekan ke-14 akan dimulai Jumat, 26 November.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-13

Senin, 22 November 2021

PSIS Semarang vs PSM Makassar 1-0

PSS Sleman vs Bhayangkara FC 0-0

Persipura Jayapura vs Tira Persikabo 2-1.

Selasa, 23 November 2021

Persela Lamongan vs Borneo FC 0-2.

Arema FC vs Barito Putera 2-1.

Rabu, 24 November 2021

Madura United vs Persik Kediri 2-0

Persebaya vs Persita 4-0

Persiraja vs Persib Bandung 0-4.

Kamis, 25 November 2021

Persija Jakarta vs Bali United 0-1.

Klasemen Liga 1

No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara FC 13 18-10 29 2 Persib Bandung 13 23-8 28 3 Arema FC 13 21-12 26 4 Bali United FC 13 17-11 25 5 PSIS Semarang 13 16-9 23 6 Persebaya 13 24-16 23 7 Borneo FC 13 16-14 20 8 Persita 13 17-21 19 9 Persija 13 14-13 18 10 PSM Makassar 13 17-16 17 11 Madura United 13 15-16 14 12 PSS Sleman 13 18-23 14 13 Tira Persikabo 13 17-17 12 14 Barito Putera 13 16-19 12 15 Persela 13 10-18 12 16 Persik 13 14-22 10 17 Persipura 13 10-21 8 18 Persiraja Aceh 13 10-27 5

