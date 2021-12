Klasemen Liga 2 Pekan Ke-10: RANS Cilegon FC Lolos, Persiba Berpeluang

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 2 pada Rabu, 1 Desember 2021, menampilkan rangkaian laga pekan ke-10. RANS Cilegon FC lolos ke babak 8 besar, sedangkan Persiba menang dan berpeluang lolos.

Inilah ringkasannya:

RANS Cilegon FC vs PSKC Cimahi 3-0

RANS Cilegon FC memenangi laga di Stadion Madya Senayan ini dengan skor 3-0. Mereka unggul lewat gol Jujun Junaedi. Cristian Gonzáles, dan penalti Bima Rakasiwi.

Hasil ini mengantar mereka naik ke posisi kedua klasemen Grup B dengan nilai 20, terpaut dua poin dari Dewa United yang sudah lebih dahulu lolos. RANS Cilegon FC sebenarnya memiliki nilai sama dengan Persekat Kediri yang mereka geser ke posisi ketiga. Namun, mereka unggul rekor head-to-head.

Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan 0-1

Persiba Balikpapan unggul berkat gol penalti Yogi Novrian. Hasil itu mengantar mereka naik ke puncak klasemen Grup D dengan nilai 15, unggul 2 poin dari Kalteng Putra ada di posisi kedua.

Namun, Persiba belum lolos. Nasibnya masih tergantung dengan hasil dalam laga in, malam ini dan besok. Malam ini ada laga Sulut United vs Kalteng Putra dari grup sama. Kalteng Putra akan lolos bila menang. Bila Sulut yang menang, maka tiket babak 8 besar belum bisa dipastikan.

Kamis besok juga masih ada laga Persewar Waropen vs PSBS Biak. Persewar memiliki nilai 12, sehingga bila menang masih mungkin menyamai torehan poin Persiba.

Liga 2 Pekan Ke-10

Hasil dan Jadwal Rabu, 1 Desember 2021:

Rans Cilegon FC vs PSKC Cimahi 3-0

Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan 0-1

18:15 Sulut United vs Kalteng Putra (Vidio).

Hasil Selasa, 30 November 2021:

PSG Pati vs Hizbul Wathan FC 1-1

Dewa United vs Persekat 0-1

Persijap vs PSIM Yogyakarta 0-1

Sriwijaya FC vs PSMS Medan 1-2

Perserang vs Badak Lampung 1-0.

Hasil Senin, 29 November 2021:

Semen Padang vs KS Tiga Naga 1-0

Persis Solo vs PSCS Cilacap 1-2

PSPS Riau vs Babel United 1-0.

Klasemen Liga 2

