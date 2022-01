Heboh Foto Presiden Borneo FC dengan Mohammed Rashid, Ini Penjelasan Pesut Etam

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Borneo FC, Nabil Husein, membuat kehebohan dengan mengunggah foto dirinya bersama gelandang Persib Bandung, Mohammed Rashid. Hal itu semakin memanaskan hubungan kedua klub sejak polemik kasus transfer bek Indra Mustafa awal Januari lalu.

Dalam unggahannya Rabu kemarin, Nabil terlihat bersama dengan Rashid dan agen pemain Anderson Sales. Apalagi, Rashid merupakan pemain yang menjebol gawang Borneo FC pada laga BRI Liga 1 sehari sebelumnya. Gol pemain asal Palestina itu membuat Persib Bandung menang 1-0.

"Great people (orang-orang hebat)," tulis Nabil dalam unggahannya itu.

Unggahan tersebut mendapatkan beragam komentar. Para suporter Persib misalnya, tampak khawatir jika top skor klubnya tersebut diboyong Borneo FC musim depan. Apalagi Rashid juga mengunggah kembali foto itu di insta story instagramnya.

Nabil dan Rashid juga berbalas komentar di unggahan tersebut.

"God Bless you boss, (Tuhan memberkatimu bosss)," kata gelandang Timnas Palestina tersebut.

"Good luck and see you again, Insya Allah. (Semoga sukses dan sampai bertemu kembali, Insya Allah)," kata Nabil membalas komentar Rashid.

Teles pun tampak memberikan kode di dalam kolom komentar. "Commitment is key (komitmen adalah kunci)," tulis Teles.

Berdasarkan informasi di laman Transfermark, Rashid memang hanya terikat kontrak satu tahun dengan Persib Bandung. Kontraknya akan habis pada awal Juli mendatang.

Meskipun demikian, Kepala Hubungan Media Borneo FC Brilian Sanjaya memastikan tak ada pembicaraan soal kerjasama antara Borneo FC dengan Mohammed Rashid untuk musim depan dalam pertemuan itu. Dia menyatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar ajang santai semata.

"Masih terlalu jauh kalau untuk itu (Borneo FC mengontrak Rashid). Itu seperti hubungan teman saja. Teman ngopi saja ya," kata Brilian kepada Tempo.

Dia pun menyatakan tak ada niatan dari Borneo FC untuk memanaskan hubungan dengan Persib Bandung.

"Nggak ada. Hubungan Borneo FC sama Persib Bandung itu anget-anget aja sejak dulu. Cuma tergantung orang melihatnya dari sudut pandang mana saja," kata dia.

Seperti diketahui, hubungan antara Borneo FC dengan Persib Bandung sedikti memanas sejak awal bulan ini. Pemicunya adalah transfer bek muda Indra Mustafa.

Indra yang bermain untuk Persib pada paruh pertama BRI Liga 1 musim 2021-2022 sebenarnya telah diperkenalkan oleh Borneo FC sebagai pemain mereka pada 3 Januari lalu. Belakangan, Persib menyatakan bahwa Indra masih terikat kontrak bersama mereka hingga akhir musim ini.

Alhasil, kedua klub membawa masalah ini ke National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia atau badan resolusi sengketa nasional Indonesia.

"Kami masih menunggu keputusan NDRC," kata Brilian.

Borneo FC saat ini menempati posisi ketujuh klasemen BRI Liga 1 dengan perolehan 30 angka. Sementara Persib Bandung menempati posisi ketiga dengan 40 angka.

