BRI Liga 1: Persiraja Banda Aceh Hadapi Jalan Sulit Selamat dari Degradasi

TEMPO.CO, Jakarta - Persiraja Banda Aceh menghadapi jalan sulit untuk bisa selamat dari degradasi kasta tertinggi sepak bola musim ini, BRI Liga 1 2021-2022. Hingga pekan ke-27, tim berjuluk Laskar Rencong ini masih terbenam di dasar klasemen.

Tim asal Aceh ini hanya mengemas 12 poin. Mereka baru dua kali meraih kemenangan, enam kali imbang, dan 19 kali merasakan kekalahan.

Dengan tujuh laga tersisa, Persiraja sepertinya sulit untuk tetap bertahan di Liga 1 musim depan. Selisih jaraknya 14 poin dari Barito Putera di zona aman, posisi ke-15.

Dalam situasi saat ini, pelatih Persiraja, Sergio Alexander, masih berusaha untuk memberikan semangat kepada timnya. Meski dalam hitungan matematika cukup sulit terhindar dari degradasi, ia mengajak para pasukannya untuk tetap berusaha keras untuk bisa lolos.

"Kami harus berjuang, kami membutuhkan kerja keras. Kami juga harus menang untuk tetap menjaga peluang kami," kata Sergio saat konferensi pers jelang laga melawan Barito Putera secara daring, Sabtu, 26 Februari 2022.

Laga terdekat yang akan dijalani Persiraja adalah melawan Barito Putera. Dua kesebelasan ini akan melakoni pertandingan pekan ke-28 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, Ahad, 27 Februari 2022.

Sergio menegaskan timnya tentu saja mengincar kemenangan atas Barito Putera. "Kami sudah melakukan latihan resmi untuk persiapan. Kami berharap besok bisa memenuhi target," ujarnya.

Untuk bisa menaklukkan tim asuhan Rahmad Darmawan, diakui Sergio, bukan pekerjaan mudah. Terlebih, dalam beberapa laga terakhir, mereka bermain bagus.

"Mereka adalah tim yang terorganisasi dengan baik. Kami akan mencoba memberikan yang terbaik di lapangan, mencoba menghentikan mereka dan meraih kemenangan," kata Sergio.

Dari catatan lima pertemuan terakhir kedua tim, Persiraja Banda Aceh hanya sekali imbang menghadapi Barito Putera, sisanya kalah.

Persiraja promosi ke Liga 1 setelah finis di urutan ketiga Liga 2 Indonesia 2019, setelah mengalahkan Sriwijaya FC di laga final pada November 2019. Musim ini adalah musim pertama mereka menjalani kompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, setelah musim lalu laga dihentikan karena pandemi Covid-19.

Berikut sisa pertandingan Persiraja Banda Aceh di BRI Liga 1 2021-2022:

- Pekan ke-28, Persiraja vs Barito Putera, 27 Februari 2022

- Pekan ke-29, Persib Bandung vs Persiraja, 5 Maret 2022

- Pekan ke-30, Persiraja vs Bali United, 11 Maret 2022

- Pekan ke-31, Borneo FC vs Persiraja, 15 Maret 2022

- Pekan ke-32, Persiraja vs Tira Persikabo, 19 Maret 2022

- Pekan ke-33, PSM Makassar vs Persiraja, 25 Maret 2022.

