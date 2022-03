Tersisa Lima Pertandingan di BRI Liga 1, Aji Santoso Memilih untuk Realistis

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan BRI Liga 1 2021-2022 tinggal menyisakan lima pertandingan lagi. Persebaya Surabaya kini lebih memilih untuk realitis terkait dengan gelar juara musim ini.

Bajul Ijo saat ini berada di peringkat lima klasemen dengan 55 poin. Mereka tertinggal delapan poin dari Bali United yang berada di puncak klasemen.

Secara hitung-hitungan matematis, Persebaya memang masih berpeluang. Namun, pelatih Aji Santoso memilih realitis untuk memenuhi target timnya dari manajemen.

"Setelah kami bermain imbang 1-1 dengan Persita Tangerang, Ahad lalu peluang juara menipis. Karena kan juara juga ditentukan oleh tim lain juga," kata Aji saat sesi konferensi pers jelang laga melawan Persik Kediri secara daring, Rabu, 9 Maret 2022.

"Saya sampaikan kepada seluruh pemain untuk bisa maksimal, kalaupun tidak juara, masih bisa mengejar posisi kedua dan ketiga atau empat besar di akhir kompetisi, itu bagus," ujarnya.

Aji mengatakan target dari manajemen klub dari awal adalah lima besar. Tapi, ia mempunyai target sendiri, yaitu lebih baik dari itu.

"Persaingan untuk menang ketat karena kami berada paling bawah dari lima besar tersebut," kata dia.

Berdasarkan klasemen terbaru, Persebaya terpaut tiga poin dari Bhayangkara FC dan Arema FC yang sama-sama mengemas 58 poin. Sementara posisi kedua ditempati Persib Bandung dengan 63 poin, sama dengan pemuncak klasemen Bali United.

Pada pekan ke-30, BRI Liga 1, Persebaya akan menghadapi Persik Kediri pada Kamis, 10 Maret. Derbi Jawa Timur ini akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Melawan Persik, Aji meminta para pemainnya untuk tidak menganggap remeh lawan. Ia menekankan kepada tim asuhannya bahwa Persik saat ini berbeda dengan tim yang dulu mereka kalahkan di putaran pertama. Di bawah Javier Roca, penampilan tim asal Kediri itu meningkat di putaran kedua.

Walaupun Persebaya lebih bagus posisinya dari Persik yang kini di urutan kesembilan klasemen Liga 1, Aji menegaskan bahwa itu bukan jaminan tim asuhannya bisa menang mudah melawan mereka.

"Kami harus fokus dan memiliki fighting spirit, maka kemenangan akan terbuka, meski tidak mudah karena Persik dihuni oleh pemain dengan materi-materi yang bagus," ujarnya.

Jadwal laga tersisa Persebaya Surabaya di BRI Liga 1 2021-2022:

- Pekan ke-30, Persebaya Surabaya vs Persik Kediri, Kamis, 10 Maret 2022.

- Pekan ke-31, Barito Putera vs Persebaya Surabaya, Senin, 14 Maret 2022

- Pekan ke-32, Persebaya Surabaya vs Persib Bandung, Sabtu, 19 Maret 2022

- Pekan ke-33, Bali United vs Persebaya Surabaya, Jumat, 25 Maret 2022.

- Pekan ke-34 belum dirilis PT Liga Indonesia Baru

