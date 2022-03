Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Pekan Ini: Perebutkan 9 Tiket Putaran Final

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah 20 tim memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 dari total 32 tim. Sembilan tiket lainnya akan diperebutkan dalam rangkaian jadwal kualifikasi Piala Dunia 2022 pekan ini.

Tim terbaru yang lolos adalah Kanada setelah Senin pagi WIB ini merebut tiket pertama zona Amerika Utara dan Tengah (Concacaf) setelah mengalahkan Jamaika 4-0.

Selain Kanada, 19 tim lainnya yang lolos adalah tuan rumah Qatar. kemudian aa 10 tim Eropa meliputi Jerman, Denmark, Prancis, Belgia, Kroasia, Spanyol, Serbia, Inggris, Swiss, dan Belanda. Selain itu ada empat tim Amerika Selatan mencakup Brasil, Argentina, Ekuador, dan Uruguay. Empat wakil Asia yang lolos meliputi Iran, Korea Selatan, Jepang dan Arab Saudi.

Sayang, untuk kedua kali berturut-turut Piala Dunia tak diikuti oleh Italia, padahal kurang dari satu tahun lalu juara dunia empat kali ini menjuarai Piala Eropa 2020 pertengahan tahun lalu. Gli Azzurri menyerah 0-1 di kandang sendiri kepada Makedonia Utara dalam semifinal playoff zona Eropa.

Italia bukan satu-satunya tautan yang hilang dalam Piala Dunia 2022 karena Senegal atau Mesir juga bisa senasib dengan mereka.

Situasi sama bisa menimpa Nigeria dan Kamerun, dua negara Afrika yang tersering mengikuti Piala Dunia. Pun dengan Portugal yang bisa menjadi korban berikutnya Makedonia Utara.

Semua yang disebut itu akan menentukan nasibnya Selasa malam dan Rabu dinihari ketika sebagian besar tiket putaran final Qatar 2022 tersisa diperebutkan.

Selasa malam sampai Rabu dinihari WIB nanti, ada tujuh laga yang menentukan tujuh jatah Piala Dunia 2022. Semuanya terjadi di Eropa dan Afrika. Pada Kamis pagi juga ada dua tiket zona Concacaf yang akan diperebutkan.

Simak jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 pekan ini:

Zona Eropa

(final playoff, live Mola TV)

Rabu, 30 Maret

01:45 Polandia vs Swedia

01:45 Portugal vs Makedonia Utara.

Zona Asia

(pekan terakhir, live RCTI+)

Rabu, 29 Maret 2022

17:35 Jepang vs Vietnam

18:30 Iran vs Lebanon

20:45 Suriah vs Irak

20:45 Uni Emirat Arab vs Korea Selatan

23:00 Oman vs Cina.

Rabu, 30 Maret

01:00 Arab Saudi vs Australia.

Zona Afrika

(Leg kedua, live Mola TV)

Rabu, 30 Maret

00:00 Nigeria vs Ghana (skor sementara 0-0)

00:00 Senegal vs Mesir (0-1)

02:30 Aljazair vs Kamerun (1-0)

02:30 Maroko vs Kongo (1-1)

02:30 Tunisia vs Mali (1-0).

Zona Conmebol

(Pekan terakhir, live Mola TV)

Rabu, 30 Maret

06:30 Bolivia vs Brasil

06:30 Cile vs Uruguay

06:30 Ekuador vs Argentina

06:30 Peru vs Paraguay

06:30 Venezuela vs Kolombia.

Zona Conacacaf

Kamis, 31 Maret 2022

08:05 Jamaika vs Honduras

08:05 Kosta Rika vs Amerika Serikat

08:05 Meksiko vs El Salvador

08:05 Panama vs Kanada.

