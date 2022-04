Klasemen Liga Italia Pekan 33: Spezia vs Inter Milan 1-3, AC Milan vs Genoa 2-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Sabtu dinihari, 16 April 2022, menampilkan dua laga pekan ke-33. Inter Milan dan AC Milan sama-sama berhasil menang.

Inter Milan berlaga lebih dahulu dan mampu menang 3-1 di kandang Spezia, di Stadion Alberto Picco.

Gol-gol Inter dicetak Marcelo Brozovi, Lautaro Martinez, dan Alexis Sanchez. Sedangkan gol Spezia diceploskan Giulio Maggiore.

Tambahan tiga poin sempat mengantar Inter naik ke puncak klasemen dengan koleksi 69 poin, unggul satu poin atas AC Milan. Sedangkan Spezia, yang memiliki 33 poin, tak beranjak dari urutan ke-15.

Namun, Inter hanya sesaat saja bertakhta di puncak karena AC Milan segera bisa menggesernya lagi setelah menang 2-0 saat menjamu Genoa di San Siro. Milan unggul berkat gol Rafael Leao dan Junior Messias.

AC Milan kembali ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 71, unggul dua angka dari Inter. Namun, Inter masih memiliki satu laga tertunda sehingga masih memungkinkan kembali mengkudeta Rossoneri.

Bagi Genoa, kekalahan dalam laga ini menjadi yang ketiga dialami secara beruntun. Mereka kini menempati posisi ke-19 denga ilai 22.

Jadwal Liga Italia pekan ke-33 akan kembali hadir malam ini, antara lain akan menghadirkan laga Juventus vs Bologna.

Liga Italia

(Pekan ke-33, live beIN Sports)

Sabtu, 16 April 2022

Spezia vs Inter Milan 1-3

AC Milan vs Genoa 2-0

17:30 WIB - Cagliari vs Sassuolo

19:30 WIB - Sampdoria vs Salernitana

19:30 WIB - Udinese vs Empoli

21:30 WIB - Fiorentina vs Venezia

23:30 WIB - Juventus vs Bologna.

Ahad, 17 April 2022

01:45 WIB - Lazio vs Torino.

Selasa, 19 April 2022

00:00 WIB - Napoli vs AS Roma (RCTI)

02:00 WIB - Atalanta vs Hellas Verona.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Milan 33 58-29 71 2 Inter 32 68-25 69 3 Napoli 32 58-26 66 4 Juventus 32 49-28 62 5 Roma 32 53-36 57 6 Lazio 32 64-47 55 7 Fiorentina 31 52-40 53 8 Atalanta 31 53-36 51 9 Sassuolo 32 58-52 46 10 Verona 32 56-49 45 11 Torino 31 35-30 39 12 Bologna 31 34-44 37 13 Udinese 30 43-48 36 14 Empoli 32 41-56 34 15 Spezia 33 33-57 33 16 Sampdoria 32 39-54 29 17 Cagliari 32 30-61 25 18 Genoa 33 24-54 22 19 Venezia 31 26-57 22 20 Salernitana 30 23-68 16

