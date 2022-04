Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 34: Crystal Palace vs Leeds United 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Leeds United menaikkan harapan bertahan di Liga Inggris setelah menahan Crystal Palace dengan skor 0-0 di Selhurst Park pada Senin waktu setempat (Selasa dinihari WIB).

Babak pertama berlangsung sengit tapi tidak ada tim yang mampu menemukan ritmenya sendiri, tetapi Crystal Palace seharusnya bisa mencetak gol ketika Jean-Philippe Mateta melewatkan dua peluang gol pada babak pertama.

Semua aksi sengit di dalam dan di sekitar daerah gawang Leeds terjadi saat pertandingan mendekati tahap akhir.

Dua di antaranya adalah percobaan gol yang dilakukan Wilfried Zaha yang digagalkan oleh dua penyelamatan gemilang yang dibuat kiper Illan Meslier.

Leeds United selamat dari tekanan saat-saat terakhir sampai akhirnya memetik satu poin yang membawa mereka mengumpulkan 34 poin dari 33 pertandingan.

Angka itu lima poin di atas zona degradasi meskipun telah memainkan satu permainan lebih banyak dari Everton yang menduduki peringkat 18. Palace tetap urutan 14 dengan 38 poin, demikian Reuters.



Liga Inggris

(Pekan ke-34)

Sabtu, 23 April 2022

Arsenal vs Manchester United 3-1

Manchester City vs Watford 5-1

Leicester City vs Aston Villa 0-0

Norwich City vs Newcastle United 0-3

Brentford vs Tottenham Hotspurs 0-0.

Ahad, 24 April 2022

Chelsea vs West Ham 1-0

Burnley vs Wolverhampton 1-0

Brighton vs Southampton 2-2

Liverpool vs Everton 2-0.

Selasa, 26 April 2022

Crystal Palace vs Leeds United 0-0.

Klasemen Liga Inggris

