Prediksi Derbi Merseyside Everton vs Liverpool Sabtu Malam Ini

Liverpool diprediksi tampil mendominasi pada laga nanti. Secara materi pemain, the Reds masih di atas Everton . Kendati Mohamed Salah dan kawan-kawan diunggulkan pada laga nanti, Everton bisa saja membalikkan keadaan namun harus dilakukan dengan kerja ekstra keras.

Prediksi Everton vs Liverpool

Liverpool The Reds mendapat kabar baik dari kembalinya Diogo Jota dari cedera hamstring dan berpeluang memainkan lagi Darwin Nunez setelah sang pemain anyar menjalani suspensi tiga pertandingan akibat menerima kartu merah.

Meski demikian, Everton punya rapor kurang meyakinkan melawan Liverpool. Mereka hanya sekali menang dalam 23 pertemuan terakhir dengan rival lokal mereka dan tak pernah mampu mengalahkan the Reds di Goodison sejak 2010.

Everton butuh kemenangan, setelah susah payah hanya meraih hasil imbang dari Leeds United tengah pekan kemarin. Skuad Frank Lampard baru memperoleh satu kemenangan sejauh ini dan itu terjadi di Piala Liga Inggris lawan tim League One Fleetwood Town.

Liverpool menang 4-1 ketika melawat ke Goodison Park musim lalu, tetapi meski The Toffees belum meraih kemenangan musim ini, Klopp memprediksi laga akan sulit. Ia menilai kemenangan telat atas the Magpies menjadi persiapan sempurna bagi timnya.

Dua tim Merseyside ini memang tidak mencatat start yang gemilang di Liga Inggris musim ini. The Toffees baru meraih tiga poin dari lima kali bertanding, dengan tiga laga terakhir berakhir imbang 1-1.

The Toffees, julukan bagi Everton, masih belum mampu meraih kemenangan pada lima pertandingan. Situasi berbeda dihadapi Liverpool di mana mereka sudah merebut tiga poin krusial lawan Newcastle United tengah pekan lalu untuk mencatat kemenangan beruntun.

TEMPO.CO , Jakarta - Dua tim sekota, Everton dan Liverpool, akan saling berhadapan dalam duel derbi Merseyside . Pertandingan Liga Inggris pekan keenam antara Everton vs Liverpool bakal berjalan di Goodison Park pada Sabtu malam, 3 September 2022.

Jadwal Liga Inggris Sabtu 3 September: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris Sabtu 3 September: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris pekan kedelapan, Sabtu 3 September 2022: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City.

Baca Selengkapnya