Rekap Hasil dan Klasemen Liga Europa Pekan Ke-4: Man United dan Arsenal Menang, Roma Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 14 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan keempat. Dua klub Liga Inggris, Manchester United dan Arsenal, sama-sama menang, sedangkan dua klub Italia, AS Roma dan Lazio, tertahan.

Manchester United menang 1-0 atas Omonia (Siprus) dalam pertandingan di Old Trafford. Mereka unggul berkat gol Scott McTomunay pada injury time.

MU masih tetap menempati posisi kedua klasemen Grup E dengan nilai sembilan, tertinggal tiga angka dari Real Sociedad yang mengalahkan Sheriff Tiraspol 3-0. Ominia di dasar klasemen dengan nilai nol, tertinggal tiga angka dari Sheriff.

Dari grup A, Arsenal menang 1-0 di markas Bodo/Glimt (Norwergia). Kemenangan itu dipastikan gol Bukayo Saka (24).

Arsenal memuncaki klasemen dengan nilai sembilan, unggul dua poin dari PSV Eindhoven yang menng 5-0 atas Zurich. Bodo/Glimt di posisi ketiga dengan nilai empat, sedangkan Zurizh belum meraih poin.

Klub Liga Italia, AS Roma, masih terus tampil kedodoran di Grup C. Mereka tertahan 1-1 di markas Real Betis.

Sejauh ini, tim asuhan Jose Mourinho ini baru meraih satu kemenangan dan hanya menempati posisi ketiga klasemen Grup C dengan nilai 4, di bawah Real Betis (10) dan Ludogorets (7).

Klub Liga Italia lainnya, Lazio, juga ditahan Strum Granz 2-2. Kini tim itu menempati posisi ketiga klasemen Grup F dengan nilai 5, sama dengan Feyenoord, Midtjylland, dan Strum Graz.

Hasil Liga Europa Pekan Keempat

Manchester United vs Omonia 1-0

Bodo/Glimt vs Arsenal 0-1

AEK Larnaca vs Fenerbahce 1-2

Real Betis vs AS Roma 1-1

Dynamo Kiev vs Rennes 0-1

Feyenoord vs Midtjylland 2-2

Nantes vs Freiburg 0-4

Qarabag vs Olympiakos Piraeus 0-0

Royale Union vs Braga 3-3

Ferencvaros vs Crvena zvezda 2-1

Lazio vs Sturm Graz 2-2

Ludogorets vs HJK 2-0

PSV vs Zurich 5-0

Real Sociedad vs Sheriff Tiraspol3-0

Trabzonspor vs Monaco 4-0

Union Berlin vs Malmo FF 1-0.

Klasemen Liga Europa



