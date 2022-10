Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-11: AS Roma vs Napoli 0-1, Atalanta vs Lazio 0-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 24 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ke-11. Napoli mengalahkan AS Roma, sedangkan Lazio menekuk Atalanta.

Napoli menang 1-0 saat berlaga di kandang AS Roma, Stadion Olimpico. Keunggulan itu dipastikan oleh gol Victor Osimhen pada menit ke-80.

Napoli meraih kemenangan kesembilan dalam 11 laga yang dijalaninya. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 29, unggul tiga angka dari AC Milan yang sehari sebelumnya mampu menekuk Monza 4-1.

AS Roma gagal menjaga tren positifnya setelah menang dalam tiga laga sebelumnya. Tim asuhan Jose Mourinho itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 22, tertinggal dua angka dari Atlanata yang ada di atasnya.

Dalam laga lain, Lazio menang 2-0 di markas Atalanta. Kemenangan itu dipastikan gol Mattia Zaccagni dan Felipe Anderson.

Lazio naik ke posisi ketiga klasemen dengan nilai 24, unggul selisih gol dari Atalanta yang ada di bawahnya.

Sementara itu, Udinese takluk 1-2 saat menjamu Torino. Tim yang sempat berada di puncak klasemen pada awal musim ini gagal menang untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mereka menempati urutan keenam klasemen dengan nilai 21, unggul 7 angka dari Torino di posisi kesembilan.

Hasil dan Klasemen Liga Italia

(pekan ke-11, live Bein Sport)

Sabtu, 22 Oktober 2022

Juventus vs Empoli 4-0

Salernitana vs Spezia 1-0

AC Milan vs Monza 4-1

Fiorentina vs Inter Milan 3-4.

Minggu, 23 Oktober 2022

Udinese vs Torino 1-2

Bologna vs Lecce 2-0

Atalanta vs Lazio 0-2

AS Roma vs Napoli 0-1.

Senin, 24 Oktober 2022

23:30 WIB Cremonese vs Sampdoria.

Selasa, 25 Oktober 2022

01:45 WIB Sassuolo vs Hellas Verona.

Klasemen Liga Italia

Baca Juga: Rekap Hasil, Klasemen, dan Top Skor Liga Spanyol