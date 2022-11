Jadwal Liga Inggris Pekan 16, Klasemen, Top Skor: Aksi Terakhir Sebelum Piala Dunia 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-16. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung secara maraton akhir minggu ini.

Manchester City akan tampil paling awal. Juara bertahan itu akan menjamu Brentford pada Sabtu malam, 12 November 2022.

Man City kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 32, tertinggal dua angka dari Arsenal. Karena itu, bila menang mereka akan naik ke puncak klasemen, setikanya untuk sementara hingga Arsenal berlaga di kandang Wolves beberapa jam kemudian, pada Ahad dinihari.

Sebelum Arsenal berlaga, pada Sabtu malam juga ada aksi Liverpool vs Southampton, Tottenham vs Leeds United, Newcastle United vs Chelsea, dan West Ham vs Leicester City.

Sementara itu, Manchester United baru akan berlaga pada Minggu malam. Si Setan Merah akan menyambangi Fulham, dengan berjuang untuk bangkit setelah pekan lalu kalah 1-3 dari Aston Villa. MU kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 23, unggul empat angka dari Fulham di posisi kesembilan.

Rangkaian jadwal pekan ke-16 ini jadi yang terakhir sebelum kompetisi dihentikan sementara karena Piala Dunia 2022, yang akan berlangsung di Qatar pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-16, live Vidio)

Sabtu, 12 November 2022

19:30 Manchester City vs Brentford

22:00 Bournemouth vs Everton

22:00 Liverpool vs Southampton

22:00 Nottingham vs Crystal Palace

22:00 Tottenham vs Leeds United

22:00 West Ham vs Leicester.

Minggu, 13 November 2022

00:30 Newcastle United vs Chelsea

02:45 Wolves vs Arsenal

21:00 Brighton vs Aston Villa

23:30 Fulham vs Manchester United.

Klasemen Liga Inggris



