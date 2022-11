Rekap Hasil dan Klasemen Piala Dunia 2022: Timnas Brasil dan Portugal Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia 2022 pada Senin malam hingga Selasa dinihari WIB, 29 November, menampilkan rangkaian matchday kedua dari Grup G dan H. Timnas Brasil dan Portugal sama-sama lolos.

Dari Grup G, Timnas Brasil berhasil mengalahkan Swiss dengan skor 1-0. Dalam laga yang berlangsung di Stadion 974 itu, Tim Samba, yang bermain tanpa Neymar, menang berkat gol Casemiro pada menit 83.

Di grup sama, Kamerun bermain 3-3 dengan Serbia dalam laga seru di Al Janoub Stadion. Gol Kamerun dicetak Victor Castelletto (29), Vincent Aboubakar (63), dan Maxim Choupo-Moting (66). Adapun gol Serbia diceploskan Strahinja Pavlovic (45+1), Sergej Milinkovic-Savic (45+3), dan AleksandarMitrovic (53).

Brasil kini memuncaki klasemen Grup G dengan nilai 6. Posisinya sudah aman di dua besar, sehingga akan lolos ke babak 16 besar, karena sudah unggul 5 angka dari Kamerun dan Serbia yang sama-sama baru mengemas nilai 1.

Perebutan tiket kedua ke babak 16 besar dari grup ini akan berlangsung pada laga terakhir, 2 Desember. Swiss, yang kini mengemas nilai 3, akan melawan Serbia. Sedangkan Brasil menghadapi Kamerun.

Di Grup H, Timnas Portugal juga melaju setelah menang 2-0 atas Uruguay. Bruno Fernandes menjadi bintang dengan memborong kedua gol Portugal, pada menit 64 dan 90+3. Gol keduanya tercipta dari titik penalti.

Di grup sama, Ghana mampu mengalahkan Korea Selatan 3-2. Mohammed Kudus memborong dua gol buat Ghana (34 dan 68), yang dilengkapi gol Mohammed Salisu (73). Sedangkan gol Korea diborong Cho Hue-sung (68, 81).

Portugal kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, diikuti Ghana (3), Korea (1) dan Uruguay (1). Nilai Cristiano Ronaldo cs tak mungkin dikejar Korea dan Uruguay, sehingga dipastikan bisa bertahan di posisi dua besar yang menjanjikan tiket 16 besar.

Perebutan tiket kedua dari grup ini juga akan berlangsung pada laga terakhir, 2 Desember. Ghana akan melawan Uruguay, sedangkan Portugal melawan Korea.

Hasil Piala Dunia 2022

Senin, 28 November 2022

Kamerun vs Serbia 3-3

Korea Selatan vs Ghana 2-3

Brasil vs Swiss 1-0

Portugal vs Uruguay 2-0.

Tim yang Lolos dan Terisingkir

Saat ini sudah ada tiga tim yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, yakni Prancis, Brasil, dan Portugal. Sedangkan tim yang sudah tersingkir ada dua, yakni tuan rumah Qatar dan Kanada.

