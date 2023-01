Hasil Piala FA: Arsenal Kalahkan Oxford United 3-0, Hadapi Man City di Babak 32 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Arsenal lolos ke babak keempat (32 besar) Piala FA. The Gunners melaju berkat kemenangan 3-0 di kandang klub divisi tiga, Oxford United, Selasa dinihari WIB, 10 Januari 2023.

Tim asuhan Mikel Arteta itu tampil dominan dalam pertandingan di The Kassam Stadium itu. Mereka menguasai bola hingga 64 persen.

Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-63. Mohamed Elneny menjebol gawang Oxford dengan sundulan setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Fabio Vieira.

Vieira kembali berperan dalam gol kedua, pada menit ke-70. Ia memberi umpan terobosan pada Eddie Nketiah yang mampu mengecoh kiper dan mencetak gol.

Nketieh menyempurnakan penampilannya malam itu dengan gol kedua, pada menit ke-76. Kali ini ia mendapat umpan dari Gabriel Martinelli.

Susunan Pemain

Oxford United (4-3-3): Edward McGinty; Djavan Anderson, Elliott Moore, Sam Long, Ciaron Brown; Lewis Bate, Marcus McGuane, Cameron Brannagan; Billy Bodin, Matty Taylor, Josh Murphy.

Arsenal (4-3-3): Matt Turner; Takehiro Tomiyasu, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Fabio Vieira, Mohamed Elneny, Albert Sambi Lokonga; Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli.

Hadapi Manchester City

Di babak 32 besar, Arsenal akan menghadapi Manchester City yang melaju setelah mencukur Chelsea 4-0. Jadwal pertemuan keduanya akan berlangsung di Etihad Stadium pada 29 Januari.

Partai pertandingan 32 besar lainnya akan menampilkan Manchester United vs Reading, Walsall vs Leicester City, serta Preston Nort End vs Tottenham Hotspur.

Liverpool masih harus menjalani laga ulangan babak ketiga setelah ditahan Wolves 2-2. Pertandingannya akan digelar 17 Januari 2023.

