Profil Witan Sulaeman, Pemain yang Kembali dari Eropa dan Kini Membela Persija Jakarta

Harga pasaran Witan sempat menurun di angka Rp 434,54 juta pada 2022 ketika bolak-balik FK Senica (basis Slowakia)–Lechia Gdansk. Barulah pada transfer 1 Agustus 2022, Witan kembali lagi ke Slowakia bersama AS Trencin dengan harga pasaran Rp 5,21 miliar kala itu.

TEMPO.CO , Jakarta - Persija Jakarta membuat gebrakan di bursa transfer tengah musim Liga 1 dengan mendatangkan Witan Sulaeman . Mereka mengontrak mantan pemain AS Trencin di Liga Slovakia itu pada 30 Januari lalu.

Jadwal Liga 1 pekan ke-22 pada Jumat, 3 Februari 2023, akan menghadirkan laga Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC. Simak prediksinya.

Jadwal dan Prediksi Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC di Liga 1 Pekan Ke-22 Jumat Sore

Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan 22: Persis vs Bhayangkara 1-3, Dewa United vs Madura United 1-1, Persikabo vs Persita 1-1

Hasil Liga 1 pada Kamis, 2 Februari 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22. Hanya Bhayangkara FC yang menang.

