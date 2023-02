Hasil Laga Ulangan Piala FA: Burnley, Grimbsby Town, Fleetwood Town, dan Sheffield Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala FA pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 8 Februari 2023, menampilkan empat pertandingan laga ulangan babak keempat. Burnley, Grimbsby Town, Fleetwood Town, dan Sheffield United lolos ke babak 16 besar.

Burnley berhasil menang 2-1 atas Ipwich Town di kandang. Gol Nathan Tella pada menit awal (2') dan akhir (90') memastikan tim tuan rumah meraih tiket ke babak selanjutnya.

Pada babak berikutnya Burnley akan berhadapan dengan Fleetwood Town yang pada pertandingan lain mengalahkan Sheffield Wednesday 1-0.

Grimbsby Town melaju setelah menang telak 3-0 atas Luton Town. Tiga gol mereka dalam laga ini dicetak oleh: Harry Clifton (9'), Danilo Orsi (28'), dan Danny Amos (45'). Selanjutnya, Grimbsby Town bertemu dengan Southampton di putaran kelima.

Sementara itu klub yang dimiliki selebriti Hollywood Ryan Raynolds, Wrexham, kalah 1-3 dari Sheffield United. Dengan demikian heffield United dipastikan lolos ke putaran kelima dan akan bertemu dengan Tottenham Hotspur.

Hasil lengkap laga ulang putaran keempat FA Cup 2022-2023 Rabu dinihari, 8 Februari 2023:

Burnley 2-1 Ipwich Town

Gol: N. Tella (2', 90') - G. Hirst (3')

Grimbsby Town 3-0 Luton Town

Gol: H. Clifton (9'), D. Orsi (28'), D. Amos (45')

Fleetwood Town 1-0 Sheffield Wednesday

Gol: C. Gomes (60')

Sheffield United 3-1 Wrexham

Gol: A. Ahmedhodzic (50'), B. Sharp (90'), S. Berge (90') - P. Mullin (PEN, 59').

Jadwal babak 16 besar Piala FA akan dimulai 28 Februari. Laga yang akan hadir antara lain Bristol City vs Manchester City, Sheffield United vs Tottenham Fotspur, dan Manchester United vs West Ham United.

