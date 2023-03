Jadwal BRI Liga 1 Jumat, 24 Maret 2023: Ada Laga Tunda Persib Bandung vs Bhayangkara FC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan menyajikan tiga laga tunda pada Jumat, 24 Maret 2023, yakni Arema FC vs Borneo FC, Persib Bandung vs Bhayangkara FC, dan Persik Kediri vs Persita Tangerang.

Ketiga pertandingan itu seharusnya digelar pada pekan ke-18 lalu itu semuanya akan berlangsung berbarengan setelah waktu salat Tarawih, 20.30 WIB.

Arema FC vs Borneo FC

Duel akan digelar di Stadion PTIK, Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan bagi Arema FC untuk memperbaiki peringkatnya yang saat ini di urutan ke-11 dengan 37 poin dari 28 laga.

Arema FC yang kini kembali dilatih Joko Susilo alias Gethuk, mencatat kemenangan dengan skor 3-1 atas Persikabo 1973 pada pertandingan terakhir pada Minggu, 19 Maret lalu. Kemenangan itu diraih menyusul dua kali hasil imbang yang didapat saat menjamu Dewa United dan bertandang ke Persis Solo.

Di satu sisi, Borneo FC yang akan dihadapi, saat ini menempati posisi empat besar. Meeka mengemas 50 poin dari 30 laga. Mereka akan menghadapi Arema setelah kekalahan di PSS Sleman 2-1 pada Sabtu pekan lalu.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC

Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Persib Bandung kini menempati posisi kedua klasemen Liga 1. Namun, peluang untuk bisa meraih gelar juara musim ini cukup berat karena mereka tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen, PSM Makassar.

Persib kini mengoleksi 56 poin dari 29 laga. Tim asuhan Luis Milla ini masih memiliki lima pertandingan tersisa musim ini. Sementara, PSM hanya membutuhkan satu kemenangan lagi dari tiga laga sisa mereka untuk memastikan diri sebagai juara Liga 1 2022-2023.

Terlepas dari persaingan gelar juara Liga 1, Persib ingin meraih hasil terbaik di pertandingan sisa yang mereka punya. Jika mampu mengalahkan Bhayangkara FC, tim berjuluk Pangeran Biru akan meraih kemenangan kedua beruntun setelah menang 2-1 atas Dewa United pada Senin lalu.

Sementara, Bhayangkara FC menelan kekalahan pertamanya melawan PSM Makassar dengan skor 3-1 pada Jumat pekan lalu, setelah enam laga beruntun selalu menang.

Persik Kediri vs Persita Tangerang

Persik Kediri akan menjamu Persita Tangerang dengan catatan apik meraih kemenangan dalam enam pertandingan beruntun setelah kalah 2-1 di kandang PSM Makassar pada 19 Februari lalu.

Sejumlah tim besar mampu mereka taklukkan, seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, dan terakhir Persebaya Surabaya pada Sabtu pekan lalu.

Dengan tambahan 18 poin dari enam laga terakhir itu, posisinya naik ke peringkat ke-14 klasemen Liga 1 setelah lama berada di zona degradasi. Mereka kini mengemas 35 poin dari 30 laga, unggul empat poin dari zona degradasi.

Kekuatan Persik tentu patut diwaspadai oleh Persita Tangerang yang tidak terkalahkan dalam sepuluh laga terakhir. Posisi mereka kini di peringkat kedelapan klasemen dengan koleksi 41 poin dari 29 pertandingan.

Sebelum bertemu dengan Persik Kediri untuk laga tunda BRI Liga 1 ini, Persita Tangerang menang 2-1 atas Rans Nusantara FC pada Minggu, 19 Maret 2023.

